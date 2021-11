Mais de 50 mil doses de vacina contra Covid-19 chegam no Amazonas

A remessa chegou por volta das 11 horas no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O Amazonas recebeu, nesta terça-feira (23), 50.310 doses de vacina contra Covid-19. O lote foi enviado, em voo, pelo Programa Nacional de Imunização (PNI). As doses são do imunizante Pfizer e fazem parte da 137ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde da Campanha Nacional de Vacinação contra Covid-19.



A remessa chegou por volta das 11 horas no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, e foi escoltada por agentes da Polícia Federal até a sede da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), onde as doses foram contabilizadas e armazenadas.

As doses vão ficar armazenadas até a distribuição para as secretarias municipais de saúde para operacionalização da campanha de vacinação contra Covid-19 de responsabilidade das prefeituras municipais.

A vacina Pfizer é o principal imunizante aplicado como terceira dose, conforme orientação nacional do PNI.

Vacinômetro

Dados parciais do Programa Nacional de Imunização (PNI) apontam que 4.898.133 doses foram aplicadas em todo o estado até segunda-feira (22), sendo 2.669.674 de primeira dose, 1.978.723 de segunda dose, 53.935 com dose única e 195.801 de terceira dose (dose de reforço). A informação está disponível no site da FVS-RCP .

