Sejusc realiza baile “Celebrando a Vida” com idosos de Manaus

O baile e todas as demais atividades seguem as medidas de prevenção contra a Covid-19 | Foto: divulgação

Manaus (AM) - Com objetivo de celebrar a volta dos idosos às atividades, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), realiza nesta quarta-feira (24) o baile “Celebrando a Vida”, com a participação de 50 grupos de idosos de Manaus.

Entre as atrações, estão apresentações musicais, bateria da Escola de Samba Reino Unido da Liberdade, desfile de miss da pessoa idosa, entre outras.

Durante o evento, haverá o lançamento do Programa Vida e Saúde do Idoso Ativo, que oferece serviços psicossociais, fisioterapia e atividades físicas com a supervisão de profissionais especializados.

A iniciativa atende o público envelhecente a partir de 45 anos de todo o Amazonas e marca o recomeço das ações direcionadas a essa parcela da população, que estavam suspensas durante a pandemia.



A pasta reforça que o baile e todas as demais atividades seguem as medidas de prevenção contra a Covid-19.

Leia mais:



Estagiária da Sejusc publica artigo de apoio psicossocial em revista

Ação social aborda combate à violência contra pessoa idosa