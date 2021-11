Em Manaus, 231 escolas devem receber mais de três mil computadores

O Cime Viviane, que atende 978 alunos, da educação infantil ao ensino fundamental 1, do 1º ao 5º ano, recebeu 16 máquinas | Foto: Divulgação/Semcom

Manaus (AM) - Com o objetivo de informatizar a rede municipal de ensino em Manaus, mais de 3 mil computadores serão entregues a 231 escolas da Secretaria Municipal de Educação (Semed), que serão utilizados nos Centros de Tecnologia Educacionais (CTEs) e ainda vão substituir os aparelhos das secretarias das escolas nas próximas semanas.



O Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) Doutora Viviane Estrela Marques Rodella, localizado na avenida Comendador José Cruz, no Lago Azul, e a Escola Municipal Gilberto Rodrigues dos Santos, no conjunto Viver Melhor, ambos na zona Norte, receberam os equipamentos nesta terça-feira (23).

A entrega está sendo realizada pelo secretário de Educação, Pauderney Avelino, que falou que há mais de 12 anos as escolas municipais não recebiam computadores novos.

" O que nós estamos fazendo agora é reparar uma questão do passado, já que as escolas não recebiam computadores novos há mais de 12 anos. As máquinas que eram utilizadas não tinham mais condições, eram velhas, defasadas e agora estamos distribuindo novos computadores, que serão utilizados nas secretarias das escolas, como nos Centros de Tecnologia. São mais de 3 mil aparelhos novos, que beneficiarão as escolas da zona urbana e rural de Manaus " Pauderney Avelino, secretário de Educação

Além dos computadores, kits de robótica, inserindo os alunos em toda essa educação digital também foram entregues | Foto: Divulgação/Semcom

Para o chefe da Gerência de Tecnologia Educacional (GTE), da Semed, Tiago Pereira, essa é a nova proposta de aprendizagem rumo à educação 4.0 e à cultura Maker.



“Todos os centros receberão máquinas novas, além de notebooks. Essa é uma nova proposta que comunga com a educação 4.0 e a cultura Maker. Além dos computadores, vamos entregar também kits de robótica, inserindo os alunos em toda essa educação digital. Estamos entregando as melhores máquinas, com tecnologia de ponta”, afirmou Tiago.

Entregas

O Cime Viviane, que atende 978 alunos, da educação infantil ao ensino fundamental 1, do 1º ao 5º ano, recebeu 16 máquinas, que serão instaladas. De acordo com o gestor da unidade, Anderson Rodrigues, a distribuição dos computadores traz inovação às escolas de Manaus.

“O prefeito David Almeida e o secretário Pauderney estão trazendo inovação e tecnologia para a educação municipal de Manaus, e é isso que os alunos anseiam. Esse recurso vai beneficiar muito as crianças, principalmente as mais carentes, que é o nosso caso, potencializando muito mais a aprendizagem”, ressaltou Anderson.

Na escola Gilberto Rodrigues dos Santos foram entregues 22 computadores, sendo 20 para o Centro de Tecnologia e dois para a secretaria da escola.

