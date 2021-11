Busca por criança desaparecida em área de mata em Manacapuru continua

A criança esta desaparecida deste a última sexta-feira (19) | Foto: Divulgação

Manacapuru (AM) -As buscas pelo menino Gabriel Souza Chaves, de 11 anos, que desapareceu em uma área de mata, na comunidade Vila do Jacaré, na última sexta-feira (19), na zona rural de Manacapuru (distante 103 quilômetros de Manaus), continuam.

De acordo com o Centro de Operações Bombeiro Militar (Cobom), o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas tem continuado os trabalhos, mas ainda sem respostas nas buscas pelo menino.

Agora, uma outra equipe de bombeiros militares, especializados em busca e resgate no ambiente de selva do Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente (BIFMA), está sendo montada para apoiar na ação.

Relembre o casoO garoto teria entrado em uma área de mata, após ficar aborrecido com o padrasto por ele ter mudado a programação da TV enquanto ele assistia desenho com o irmão mais novo, de 7 anos.

Com isso, o menino teria entrado na mata acompanhado de cães e um terçado. Porém, depois de algum tempo, somente os cachorros retornaram para a residência. A família da criança teme que ele tenha sido atacado por onças e jacarés, comuns na região.

O Conselho Tutelar esteve na residência da criança e constatou, por meio do irmão mais novo, que os meninos eram agredidos com pedaço de pau pelo padrasto.

Leia mais:

Família busca informações de jovem desaparecido em Manaus

Em cachoeira, homem bate a cabeça e desaparece nas águas no Amazonas