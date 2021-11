Covid-19: vacinação em shoppings de Manaus retorna nesta quinta-feira

A estratégia de busca ativa da população, oportunizando a vacinação nestes centros comerciais, foi prorrogada pelo governador Wilson Lima até 15 de dezembro. | Foto: Secom

Manaus (AM) - A campanha Vacina Amazonas vai retomar, nesta quinta-feira (25), a aplicação de 1ª e 2ª doses e da dose de reforço de imunizantes contra Covid-19 em seis shoppings centers de Manaus. A vacinação nos centros de compra iniciou no dia 6 deste mês e alcançou, até o domingo (21), 51.214 pessoas, das quais 40.038 receberam doses nos cinco estabelecimentos onde a vacinação é realizada por equipes da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

A estratégia de busca ativa da população, oportunizando a vacinação nestes centros comerciais, foi prorrogada pelo governador Wilson Lima até 15 de dezembro, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal na capital. A ação tem o apoio da Prefeitura de Manaus, que também abriu postos de vacinação em mais três shoppings.

“Nessa estratégia de intensificar a vacinação nos shoppings, já conseguimos vacinar mais de 50 mil pessoas. A população está entendendo a necessidade de receber a vacina e essa estratégia é um sucesso, com grande adesão. A vacina continuará sendo oportunizada mais perto de você. A nossa chance contra a Covid-19 é a vacina. Vacine-se”, afirmou Anoar Samad, secretário de Estado de Saúde.

A secretária executiva de Assistência da Capital da SES-AM, Mônica Melo, ressaltou que os postos de vacinação nos shoppings de Manaus aproximam a população e garantem o acesso imediato ao imunizante.

" Nossas equipes de saúde estarão nesses espaços garantindo o acesso aos imunizantes necessários para contenção do vírus da Covid-19 ao trabalhador, ao profissional que não consegue sair do seu serviço e para aquelas pessoas que vão ao shopping fazer compras, pagar algumas contas ou até se divertir " , afirmou a secretária.

A secretária reforçou o convite para que a população continue buscando os postos de vacinação para completar o ciclo de vacinação e quem ainda não se vacinou contra a Covid-19 também poderá receber a primeira dose durante a ação.

Balanço

Desde o início da campanha nos shoppings, o maior registro de doses aplicadas em um único dia foi no sábado (20), alcançando o total de 8.802 pessoas, sendo 6.284 nos postos de vacinação de responsabilidade da SES-AM e 2.518 nos locais onde estão as equipes da prefeitura.

De acordo com dados da SES-AM, o ranking de centros comerciais que mais aplicaram doses da vacina é liderado pelo Shopping Sumaúma (11.646), seguido por Manauara Shopping (9.323) e Shopping Grande Circular (7.348). A lista também é formada pelo Shopping Ponta Negra (5.837), Manaus Plaza (4.996) e Amazonas Shopping (888), que recebeu a vacinação apenas no dia 6 de novembro.

Nos três postos abertos pela Prefeitura de Manaus, foram aplicadas 11.176 doses, das quais 7.843 no Shopping Via Norte, 2.387 no Millenium Shopping e 946 no Shopping São José. Com a soma dos números nos oito estabelecimentos, chega-se ao total de 51.214 doses aplicadas.

Postos de vacinação da SES-AM

• Manaus Plaza Shopping

Avenida Djalma Batista, 2.100, bairro Chapada

Quinta a sábado, das 11h às 21h; aos domingos, das 14h às 21h

• Manauara Shopping

Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 1.300, bairro Adrianópolis

Quinta a sábado, das 11h às 21h; aos domingos, das 14h às 21h

• Shopping Ponta Negra

Avenida Coronel Teixeira, 5.705, bairro Ponta Negra

Quinta a sábado, das 11h às 21h; aos domingos, das 14h às 21h

• Sumaúma Park Shopping

Avenida Noel Nutels, 1.762, bairro Cidade Nova

Quinta a sábado, das 11h às 21h; aos domingos, das 14h às 21h

• Shopping Grande Circular

Avenida Autaz Mirim, 6.100, bairro São José Operário

Quinta a sábado, das 11h às 21h; aos domingos, das 14h às 21h

Postos de vacinação da Prefeitura de Manaus

• Millennium Shopping

Avenida Djalma Batista, 1.661, bairro Chapada

Segunda a sexta, das 10h às 18h

• Shopping Manaus Via Norte

Rua José Henrique Bento Rodrigues, 3.760, bairro Monte das Oliveiras

Quinta a domingo, das 11h às 20h

• Shopping São José

Avenida Cosme Ferreira, 7399, bairro São José

Segunda a domingo, das 10h às 18h.

