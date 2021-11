Prefeitura de Manaus promove webconferência sobre amamentação

O tema a ser apresentado é o “Fortalecimento da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB)”. | Foto: João Viana / Arquivo Semcom

Manaus (AM) - Com o objetivo de aprimorar a qualidade dos serviços na Atenção Primária da Saúde, a Prefeitura de Manaus promove nesta quarta-feira (24), às 15h, via Google Meet, mais uma edição da webconferência “Diálogos na Atenção Primária”.

O tema a ser apresentado é o “Fortalecimento da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB)”, que será desenvolvido pela técnica do Núcleo da Saúde da Criança e Adolescente e tutora da EAAB, enfermeira Mara Nogueira Varela, e pela coordenadora das Ações de Saúde Nutricional e tutora da EAAB, nutricionista Lia Ferreira.

Lançada em 2012 pelo Ministério da Saúde, a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil tem o objetivo de qualificar as ações de promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar saudável para crianças menores de dois anos de idade.

A iniciativa do governo federal também contempla o aprimoramento das competências e habilidades dos profissionais de saúde para o desenvolvimento dessas ações como atividade de rotina das Unidades Básicas de Saúde (UBS).

As palestrantes destacam que a webconferência é muito oportuna, uma vez que que, no Brasil, a política de Segurança Alimentar e Nutricional foi diretamente afetada pelos efeitos sociais e econômicos decorrentes da pandemia da Covid-19, impactando principalmente as populações mais vulneráveis e é necessário discutir formas de conduzir a situação.



O “Diálogos na APS” é uma iniciativa da Prefeitura de Manaus direcionada aos servidores e colaboradores da Semsa, que têm horário protegido em suas agendas para facilitar o processo de atualização sobre suas respectivas áreas de atuação no sistema municipal de saúde.

*Com informações da assessoria.

Leia mais:

Maternidade Moura Tapajóz convoca mães para doação de leite em Manaus

Sesc AM abre inscrições de curso gratuito sobre maternidade; veja