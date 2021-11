Amazonas realiza entrega do Programa Alimenta Brasil à familias

A execução do PAB da Sepror iniciou no mês de setembro e se encerra em dezembro. | Foto: Divulgação/Idam

Santo Antônio do Içá (AM) - O Governo do Amazonas deu início à execução do Programa Alimenta Brasil (PAB) e entregas de alimentos oriundos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) municipal em Santo Antônio do Içá (a 880 quilômetros de Manaus).

A ação ocorre por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) e a Secretaria Municipal de Produção e Alimentos da localidade.

A execução do PAB da Sepror iniciou no mês de setembro e se encerra em dezembro, tendo sido inserida neste ano a produção de 4,15 toneladas de pirarucu de manejo e 22 toneladas de produtos como banana-pacovã, banana-prata, banana-maçã, macaxeira, coentro, cebolinha, couve, chicória, jerimum, milho verde e melancia.



Já o PAA municipal, que teve início no mês de abril, contempla 77 familias de agricultores com frutas, verduras e legumes com o valor de R$ 500 mil. O programa será finalizado também em dezembro.

O PAA municipal tem como executor a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, com apoio da Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento e da Unidade Local do Idam.

Segundo a gerente da unidade local do Idam em Santo Antônio do Içá, Gilciane Plácido, o PAB da Sepror, no município, faz parceria com o programa municipal para compra e distribuição de alimentos para produtores familiares.

Ela salientou ainda o papel da unidade local no apoio a execução do PAB no município, no âmbito do planejamento e execução do programa e, principalmente na parte operacional, por estar diretamente envolvida no PAB em todas as esferas.

" Será disponibilizada renda às 16 famílias, com o pagamento da compra do PAB no montante de R$ 104 mil, e a produção é doada ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras) que ao final atenderá 1800 famílias com a doação dos produtos em contribuição com a segurança alimentar e nutricional delas. " Gilciane Plácido, gerente da unidade local do Idam em Santo Antônio do Içá

