Faculdade anuncia abertura do vestibular de medicina para dezembro

Manaus (AM) - O Centro Universitário Fametro está abrindo vagas para ingresso no curso de Medicina, por processo seletivo através da pontuação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e participação no vestibular.



As inscrições para o processo seletivo já estão abertas, e podem ser feitas até às 12h do dia 14 de dezembro pelo site da Fametro . A prova do vestibular também será aplicada no dia 14 de dezembro, porém, às 14h.

Se a seleção for por meio da nota do Enem, o estudante poderá aproveitar os pontos obtidos em uma das provas dos dois últimos anos. Para o vestibular, o candidato deverá apresentar o comprovante de pagamento da taxa de inscrição no dia da prova, além de ser obrigatório o uso de máscara. O resultado do vestibular será divulgado em até 72 horas após a realização da prova.

Conheça o curso

Único da região Norte com nota máxima na avaliação do MEC, o curso de Medicina da Fametro conta com corpo docente formado por profissionais renomados. Atualmente, o curso conta com a coordenação da infectologista Graça Alecrim, que foi diretora-presidente da Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), instituição de referência internacional.

Vantagens da instituição

- Suporte de tecnologias de ponta,

- Único curso da região que oferece disciplina de empreendedorismo na medicina,

- Possui 19 laboratórios, divididos em consultórios, sala de simulação realística, unidade de terapia intensiva (UTI),

- Mesa anatômica 3D a Fametro é a única instituição a possuir esse equipamento na região Norte. O aluno consegue avaliar o funcionamento do corpo humano, em diversas anatomia;

- Habilidades práticas da profissão, desde o 1º período, nas UBS (Unidade Básica de Saúde);

- Convênio com as Secretarias da Saúde SUSAM (Secretaria de Estado e Saúde) e SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde)





