Criança de 1 ano morre afogada após cair em poço no Jorge Teixeira

Manaus (AM) - O pequeno Samuel Borges Rodrigues, de apenas um ano de idade, morreu na noite de quarta-feira (24), após se afogar em um poço de alvenaria, no quintal da própria casa, localizada na rua Sarapó, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. A fatalidade comoveu moradores da localidade.

Testemunhas afirmaram que a mãe da criança trabalha com venda de salgados no local e acabou não percebendo o momento em que o filho foi para o quintal da casa acompanhado do irmão, de três anos de idade.

A criança acabou entrando no poço e se afogou. Instantes depois, os familiares passaram a procurar o pequeno Samuel e o encontraram dentro da água.

"Foi uma gritaria enorme na casa da família. Algo muito triste de presenciar. Tentaram de tudo para reanimá-lo. O tio ainda levou ele ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, mas já chegou sem vida", relatou uma testemunha.

O corpo de Samuel foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e encaminhado para exame necroscópico. O caso será investigado pela Polícia Civil.

