“Detran Cidadão” é apresentado no Encontro Nacional dos Detrans

Durante o evento, o Amazonas foi anunciado como uma das sedes do Encontro Nacional dos Detrans | Foto: Divulgação/Detran

Manaus (Am)- O Programa Detran Cidadão, o maior programa de inclusão social no trânsito, já implantado no Amazonas, foi apresentado aos diretores de todos os Detrans do país, nesta quinta-feira (25), em Gramado (RS), durante o 71⁰ Encontro Nacional dos Detrans.

O diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Rodrigo de Sá, fez a apresentação aos participantes do evento, explicando o objetivo de cada projeto do programa: CNH Social, Motociclista Legal e CNH na Escola.

" Esse programa é um marco no Amazonas e, no caso do projeto CNH na Escola, no país, por sermos o primeiro Estado a implantar o processo de aulas teóricas de legislação para alunos da rede estadual de ensino médio " Rodrigo de Sá, diretor-presidente

Durante a apresentação do Programa Detran Cidadão, o diretor-presidente do órgão ofertou assessoramento aos demais Detrans, caso queiram implantar, em Lei, a isenção das taxas para os cursos de mototaxista e motofreristas, que é um dos benefícios do projeto "Motociclista Legal", além da doação de capacetes e coletes.

CNH na Escola

O projeto faz parte da Escola Pública de Trânsito (Eptran) e foi inserido no Programa Detran Cidadão. Todo processo de implantação do CNH na Escola também foi apresentado no Encontro Nacional dos Detrans. O projeto foi apresentado pela gerente de educação do Detran-AM, Mitza Brasil.

Durante o evento, o Amazonas foi anunciado como uma das sedes do Encontro Nacional dos Detrans, previsto para ocorrer no mês de junho, em Manaus.

O Encontro vai reunir os gestores dos Departamentos Estaduais de Trânsito do país para debater as questões relacionadas a legislação de trânsito, Lei Seca, comunicação social voltada aos Detrans, educação para o trânsito, entre outros assuntos.

A data ainda será definida pela Associação Nacional dos Detrans (AND) e anunciada em breve.

Leia mais:

Mototaxistas e motofrentistas não pagam taxas de cursos com CNH Social

Veja quem pode tirar a CNH gratuita no novo programa do Detran