Jovem pula de ônibus para fugir de assalto em Manaus; veja vídeo

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Imagens impressionantes do momento em que um jovem de 21 anos pula de um ônibus em movimento, no Centro de Manaus, foram registradas por câmeras de segurança. O rapaz estava fugindo de um assalto, que estava acontecendo dentro do coletivo, na quinta-feira (25). Ao cair na pista, a cabeça dele foi atingida pelo veículo.

No registro é possível ver o momento que o rapaz pula pela janela do transporte público, perde o equilíbrio e cai na rua Floriano Peixoto. O ônibus estava em movimento, então, a roda acaba atingindo a cabeça do homem, e por muito pouco, não esmaga o crânio e causa um acidente fatal.

Veja o momento:

| Autor:

Após o jovem cair, um grupo de pessoas corre para socorrê-lo. Neste momento, consciente, o homem afirmou que pulou para tentar fugir de um assalto que estava acontecendo dentro do coletivo.

Bem machucado, o jovem foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi encaminhado para uma unidade de saúde da capital amazonense.

O caso vai ser investigado pelas autoridades para entender as circunstâncias que levaram o jovem a tomar a decisão de pular do ônibus.

Leia mais:

Desastre com ônibus na Bulgária mata 45 pessoas

Micro-ônibus “Amarelinhos” ficam destruídos após colisão em Manaus