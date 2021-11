Ônibus capota na estrada de Iranduba durante forte chuva; veja vídeo

| Foto: Divulgação

Iranduba (AM) - Um ônibus de linha da empresa Alfabus capotou, na manhã desta sexta-feira (26), na rodovia estadual Manuel Urbano (AM-070). O capotamento aconteceu na altura do quilômetro 4 da rodovia, que liga Manaus a Iranduba, durante a forte chuva.

A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionada para a ocorrência e confirmou que o motorista do ônibus ficou ferido e já foi socorrido. Não há informações de outras vítimas. O ônibus faz o trajeto Iranduba - Cacau Pirêra - Manaus.

Também não há informações de como o acidente aconteceu, mas tudo indica que pode ter sido causado devido a forte chuva, o que dificulta a visão dos motoristas na estrada. O ônibus não atingiu outro veículo.

Veja o vídeo:

| Autor: Divulgação

Ônibus escolar capota na mesma estrada

Em outubro, um acidente parecido foi registrado na mesma estrada. Um ônibus escolar, que transportava 13 estudantes de uma escola estadual, tombou na tarde do dia 7 de outubro, após o motorista perder o controle do veículo.

| Foto: Divulgação

Conforme a Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc), os 13 alunos da Escola Estadual Cecília Carneiro tiveram ferimentos leves e foram atendidos no Hospital Regional Hilda Freire.

O motorista relatou que uma forte chuva registrada no momento do acidente fez com que ele perdesse o controle do veículo, mas a Seduc destacou que vai solicitar investigação por parte das autoridades para que a real causa do acidente seja determinada.

