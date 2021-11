Casarão da Inovação Cassina sedia Prêmio de Propaganda e Marketing

O objetivo do PMKT é o de premiar o talento de comunicadores. | Foto: Ingrid Anne / Arquivo – Semcom

Manaus (AM) - O Casarão da Inovação Cassina, sedia a entrega do Prêmio Amazonense de Propaganda e Marketing (PMKT), que ocorrerá na próxima sexta-feira (3), das 18h às 22h.

O evento vai acontecer em formato virtual, no período de 29 de novembro a 2 de dezembro com transmissão pelo YouTube, e no dia 3, de forma presencial no Casarão Cassina, com a entrega dos troféus aos vencedores.

Este ano a celebração tem como tema os quatro elementos, água, terra, fogo e ar, que representam os profissionais e a comunicação.



O objetivo do PMKT é o de premiar o talento de comunicadores. O mesmo é considerado o maior evento do segmento na região Norte, envolvendo agências de publicidade, profissionais de marketing, jornalistas, estudantes de comunicação e empresários do mercado local.

O prêmio nasceu com o intuito de reconhecer os três pilares do mercado da comunicação: o anunciante, a agência e o veículo.

" Estamos muito felizes por, depois do hiato de um ano, estarmos realizando a décima edição do Prêmio Amazonense de Propaganda e Marketing. Agora sob o comando do Mercadizar, o PMKT traz novidades nas categorias, adaptando a realidade do mercado, incluindo discussões necessárias e muita música. Infelizmente ainda não foi possível realizar um evento convidando todos, por isso a programação deste ano será on-line e exclusiva para os premiados. " Mariana Moreira, diretora-executiva de Produção Criativa do PMKT

Criação

Criado e idealizado por Eulália Ribeiro, administradora e publicitária desde 2010, o PMKT partiu de um sonho compartilhado entre mãe e filho, no coração da Amazônia, com o intuito de promover, reconhecer e desenvolver o mercado da comunicação regional.

Entendendo que reconhecimento é um item essencial de motivação e fundamental ao desenvolvimento, ao longo destes 10 anos, foram mais de 50 agências de publicidade e comunicação inscritas, 30 premiadas e centenas de profissionais e estudantes reconhecidos.

