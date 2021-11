Kartódromo de Manaus recebe obras de manutenção

A Semulsp também está com equipes em outras áreas da cidade, executando ações de varrição, capinação, jardinagem, pintura e lavagem | Foto: Valdo Leão/ Semulsp

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), realizou, nesta quinta-feira (25), serviços de capinação, lavagem e pintura no kartódromo de Manaus, no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste, local onde será realizada a Feira de Exposição Agropecuária (Expoagro) de 2021, na primeira semana de dezembro.

" Estamos fazendo esta limpeza aqui no kartódromo, por conta da Expoagro que vai ocorrer nos dias 5 a 8 de dezembro. A prefeitura de Manaus está fazendo a sua parte a pedido do governador e do secretário de Produção Rural. Nós vamos deixar um ‘brinco’ este local, para que as pessoas venham com suas famílias. " Sabá Reis, secretário da Semulsp

Paralelo aos serviços do kartódromo, a Semulsp também está com equipes nas demais áreas da cidade, executando ações de varrição, capinação, jardinagem, pintura e lavagem, como na avenida Torquato Tapajós, São Jorge, beco do Macedo, praça Cajual, avenida Brasil, praça Alberto Simonetti, igarapé do Franco, conjunto Santos Dumont, bairro Colônia Antônio Aleixo, avenida Buriti, para citar alguns.

Expoagro

Coordenada pela Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) e órgãos vinculados, a Expoagro 2021 será realizada no kartódromo, de forma híbrida, presencialmente e on-line, observando as medidas de prevenção ao novo coronavírus.

Em 2020, por conta da pandemia de Covid-19, a exposição ganhou uma versão 100% digital, com transmissão pela TV e Rádio Encontro das Águas.

