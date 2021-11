Professor é preso por estuprar seis alunos em escola de Manaus; vídeo

A prisão ocorreu no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - Um ex-professor de 53 anos foi preso, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus, nesta sexta-feira (26), pela Polícia Civil após ser condenado a 28 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, cometido contra seis ex-alunos, todas do sexo masculino, com idades entre 6 e 14 anos de idade. Segundo as autoridades, o homem é portador do vírus da Imunodeficiência Humana (HIV).



O caso ocorreu em 2010, quando o abusador ministrava aula para crianças e adolescentes, em uma escola estadual, localizada na comunidade Jesus Me Deu, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, responsável por investigar o caso, na época do crime, surgiram diversas denúncias de abuso sexual apontando o educador como principal autor dos fatos. Ele chegou a ser exonerado do cargo e preso naquele mesmo ano, porém, em 2013, fugiu da unidade prisional em que estava, sendo capturado em seguida.

" Posteriormente, ele foi solto para responder ao processo em liberdade. No decorrer do processo, ficou constatado que o homem é portador do vírus HIV e que havia submetido as vítimas ao risco de contágio " , contou Joyce.

Ordem judicial

A sentença condenatória em nome dele foi expedida no dia 13 de janeiro de 2017, pelo juiz Genesino Braga Neto, da Vara Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes.

Procedimentos

O homem cumprirá pena de 28 anos de reclusão em regime fechado por estupro de vulnerável. Ele será conduzido à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria.

