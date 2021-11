Wilson Lima inicia entrega dos cartões do auxílio em mais 8 cidades

O Governo do Amazonas vai injetar mais de R$ 1,2 milhão em recursos na economia da localidade, mensalmente. | Foto: Lucas Silva/Secom

Parintins (AM) - O governador Wilson Lima iniciou, na manhã desta sexta-feira (26/11), a entrega do Auxílio Estadual permanente aos moradores de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). Somente no município, serão beneficiadas 8.519 famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Com o auxílio, o Governo do Amazonas vai injetar mais de R$ 1,2 milhão em recursos na economia da localidade, mensalmente.

A entrega dos cartões do Auxílio Estadual permanente está sendo feita em duas unidades de ensino, a Escola Estadual Tomaszinho Meirelles (GM3) e o Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Deputado Gláucio Gonçalves, e deverá seguir até quarta-feira (1°/12).

Para a ação em Parintins, o Governo do Estado mobilizou cerca de 60 servidores, divididos nos dois pontos.

" Esses cartões são destinados para pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza, principalmente nesse momento em que muitos dos nossos irmãos perderam emprego, muitos não têm mais a fonte de renda que tinham. É um cartão que pode ser utilizado no comércio, e a família tem a liberdade para comprar o alimento, ou o medicamento, ou uma botija de gás, o que ela estiver precisando mais, nesse momento. " Wilson Lima, governador do Amazonas

Ao todo, mais de 140 mil famílias já foram contempladas pelo benefício do Governo do Amazonas, sendo 121,7 mil na capital e 19,2 mil no interior.

Além de Wilson Lima, participaram da entrega dos cartões, em Parintins, a primeira-dama, Taiana Lima; os deputados Saullo Vianna, Cabo Maciel e Tony Medeiros; o prefeito do município, Bi Garcia; o vereador de Manaus, Jander Lobato; e secretários municipais e estaduais.



No município, o governador também visitou o Centro de Costura Dona Cota, que completa dez anos hoje e que oferta à população cursos de costura, capitonê e patch apliquê.

Felicidade

A agricultora Liandra dos Santos, de 23 anos, é moradora da Vila de Caburi e foi uma das contempladas. Ela, que é mãe de três filhos, afirmou que o benefício representa “muita coisa”.

" Meu marido ficou desempregado e vai ajudar minhas filhas, porque, quando ele saiu do trabalho, passamos por muita necessidade. Eu fiquei muito feliz de ser contemplada com esse cartão, então, para falar a verdade, eu vim até sem o dinheiro de pagar a passagem, vim com dinheiro emprestado. " Liandra dos Santos, agricultora

Ela diz que agora vai poder botar comida dentro de casa.

" É muito importante eu receber esse cartão, porque eu vou poder fazer meu rancho. Aí, não vamos mais passar por tanta coisa. " Liandra dos Santos, agricultora

O também agricultor Ladimir Pantoja, 54, mora na Comunidade Aicurapá com a esposa e cinco filhos. Emocionado, ele agradeceu o benefício.

" Sei que vai ser uma grande ajuda para a gente que tem a renda baixa e trabalha na agricultura, é uma grande ajuda. Então, o meu muito obrigado. (…) Em primeiro lugar, eu quero agradecer o governador Wilson Lima, que ele está nos ajudando, ajudando as pessoas que precisam, muito obrigado. " Ladimir Pantoja, agricultor

A entrega do benefício é feita somente para o titular do cartão, mediante apresentação de documento de identificação com foto, coleta de assinatura na cautela e registro no aplicativo Sasi.

Para conferir se é beneficiário, é preciso acessar o site www.auxilioestadual.com.br . O site também informa quando e onde o cartão será entregue.

Cronograma

Além de Parintins, o Governo do Estado inicia, nesta sexta-feira, a entrega do Auxílio Estadual permanente em outros oito municípios. São eles: Maués, Anamã, Anori, Caapiranga, Codajás, Japurá, Maraã e Uarini. Com as novas localidades atendidas, são 27 cidades do interior contempladas até o momento.

Na segunda-feira (29/12), os cartões passarão a ser entregues também em Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Nhamundá, São Sebastião do Uatumã, Urucará e Urucurituba.

Sobre o auxílio

O Auxílio Estadual permanente já é considerado o maior programa estadual de transferência de renda do país, garantindo a segurança alimentar de milhares de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza.

Em todo o Amazonas, 300 mil famílias deverão ser atendidas com o benefício de R$ 150 mensais, sendo 142 mil somente no interior.

