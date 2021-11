Creche cria projeto que incentiva leitura e aproxima pais e filhos

Projeto foi desenvolvido pelo corpo docente da unidade de ensino | Foto: Carlos Araújo

Manaus - Como mãe, todos os dias, Márcia Simões, 32 anos, tinha uma missão: sentar com o filho, Miguel, de 5 anos, colar gravuras e escrever sua história. Uma tarefa simples, mas que tem importância fundamental para desenvolver o hábito da leitura no pequeno e aumentar a interação entre os pais.

"Quando começaram com as aulas no colégio, nos engajamos em um projeto com as professoras e cada pai criou essa interação com os filhos e todos estamos comemorando”, comenta a mãe, que também é professora.

Ela explica, ainda, que a atividade ajudou o filho no retorno às aulas presenciais. “A criança interage bem com a professora e com o corpo docente da creche, com as colagens dos alguns e de algo que a criança gosta”, afirmou.

Márcia Simões e o filho, o pequeno Miguel de 05 aninhos. | Foto: Carlos Araújo

Toda essa atividade, que faz um bem enorme ao pequeno Miguel, tem nome: é o projeto “Roda de Leitura em Família”, desenvolvido pelo corpo docente da Creche Municipal Professora Dalvina do Nascimento Martins, na rua Itiparina, conjunto Canaranas, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Na manhã de sexta-feira (26), a unidade de ensino abriu as portas para a comunidade, mais uma vez, com as leituras das historinhas das crianças, feitas em casa, com os pais.

De acordo com a gestora da creche, a professora Fabíola Neves, todos os colaboradores da unidade de ensino estiveram envolvidos, até em atividades como teatro.

" Todas as professoras participaram com o teatrinho, mostrando a realidade das leiturinhas que os pais fazem com as crianças em casa. Esse hábito faz com que eles [pais e alunos] se conectem, ficando, cada vez mais unidos. O projeto tem a função de fazer a criança gostar de livros, promovendo o contato familiar " , explicou.

Fabiola Neves ressalta que o projeto existe desde o ano passado e os resultados têm sido os melhores possíveis.

“Embora com pouco tempo de aula presencial, os resultados são ótimos. O projeto foi idealizado por uma de nossas professoras, a Teresinha, do Maternal I, e vem sendo implementado, desde então. Os pais também montam os livrinhos com os filhos e as crianças em nossas salas fazem as atividades. Em nosso encontro desta sexta-feira, tivemos várias atividades e até violino para comemorar essa ação”, comentou a gestora.

A gestora da unidade de ensino, professora Fabíola Neves, comemora sucesso do projeto. | Foto: Carlos Araújo

A gerente de creches da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Wissilene Brandão, concorda com a gestora. Para ela, o projeto fortalece a interação de pais e filhos.

“O contado da leitura em casa com o adulto de referência do menor colabora muito com o desenvolvimento da criança. Isso oferta segurança e, para a criança, abre muitas possibilidades”, explica.

Durante o evento, a gerente de creches da Semed, professora Wissilene Brandão, elogiou o trabalho da escola. | Foto: Carlos Araújo

Atividades

Durante o evento, os adultos se encantaram com o trabalho dos filhos, assistindo às leituras e o teatrinho. Kátia da Silva, 40 anos, era só orgulho ao assistir à sobrinha de 06 anos.

“A mãe dela e eu ficamos muito orgulhosas. Ela fez um livrinho em casa e isso aumentou o contato dela com esse mundo. É muito lindo quando uma criança desperta, desde cedo, o gosto pela leitura”, disse.

Luscenir Alves, 30 anos, não conteve a emoção ao ver a filha, Kiara, 04 anos, se apresentando vestida de indiazinha. Tudo isso, diz ela, deve-se ao trabalho realizado na escola.

“Só temos a agradecer esse projeto maravilhoso, feito uma unidade dessas, de referência para a nossa comunidade aqui no Canaranas. Minha filhinha vao se apresentar vestida de indiazinha. Ela está linda e estou muito feliz, meu Deus”, comenta.

Luscenir Alves, 30 anos, não conteve a emoção ao ver a filha, Kiara, 04 anos, se apresentando. Depois, elas foram nas salas de aula ver os livros. | Foto: Carlos Araújo

Atrações

E não foi só o teatrinho infantil com a ajuda das professoras da escola que fez sucesso. As salas de aula foram decoradas com temáticas voltadas à leitura. As obras dos pequenos ficaram em exposição para pais e a comunidade.

“A gente fez tudo com muito amor e decoramos três salas. Aqui, mostramos as obras delas com muito carinho”, disse a professora Hillen Antony, que também é enfermeira na creche.

Para encerrar o “Roda de Leitura em Família”, pais e filhos acamaram o coração ao som do violino de Victor Camilo. O artista fez uma apresentação especial durante o encontro e elogiou a creche.

“Tudo está ligado. Escola, família, arte, leitura. Que bom estar aqui com todos e vendo esse trabalho tão lindo”, disse.

O violinista Victor Camilo abrilhantou ainda mais o evento. | Foto: Carlos Araújo

A Creche Municipal Professora Davilna do Nascimento Martins ainda programa mais atividades e muitas surpresas para a comunidade.

“Que Deus abençoe este trabalho. Aqui todos estamos estão unidos. Comunidade, professoras, gestores e Semed. Estou esperando as próximas novidades positivas para nossos filhos”, comenta.

Professora Fabíola Neves conversa com os pais na abertura do evento. | Foto: Carlos Araújo

A felicidade das crianças. | Foto: Carlos Araújo

Crianças e papais foram recepcionados com todo carinho e tiveram aferição de temperatura. | Foto: Carlos Araújo

Material informativo foi distribuído aos pais. | Foto: Carlos Araújo

Os livros produzidos pelas crianças puderem ser vistos durante o "Roda de Leitura em Família". | Foto: Carlos Araújo

O teatro foi um dos destaques. | Foto: Carlos Araújo

As salas de aula foram decoradas de forma temática, com trabalhos das crianças. | Foto: Carlos Araújo

Professoras mostram as salas decoradas de forma temática. | Foto: Carlos Araújo

