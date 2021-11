Vacina Premiada divulga resultado para três eventos em Manaus

| Foto: Reprodução

Manaus (AM) - O Governo do Amazonas realizou, na sexta-feira (26), mais um sorteio da campanha Vacina Premiada, desta vez para três eventos que acontecerão durante o fim de semana em Manaus. Já está disponível, nas redes sociais do Governo do Estado e no site da campanha Vacina Premiada, o resultado do sorteio dos ingressos para o “Fla Fun Fest”, para o show “Belo Dia” e para o espetáculo de humor “Tá Embaçado”, com Fábio Rabin.

Ao todo, 360 ingressos foram sorteados entre os concorrentes que comprovaram ter tomado as duas doses da vacina contra Covid-19. Para conferir o resultado, acesse o link.

Fla Fun Fest

A transmissão da Final da Libertadores da América 2021, que ocorrerá no Copacabana Chopperia, teve 50 camisas de front stage sorteadas. A retirada dos ingressos sorteados poderá ser feita neste sábado (27/11), das 8h às 12h, na Copacabana Chopperia.

Belo Dia

Para o show do cantor Belo, que acontecerá neste sábado (27/11), foram sorteados 300 ingressos, que poderão ser retirados das 14h às 18h do mesmo dia, no Podium da Arena da Amazônia.

Tá Embaçado

O show de humor com Fábio Rabin acontece neste domingo (28/11), e teve 10 ingressos sorteados no site da campanha Vacina Premiada. A retirada dos ingressos pode ser feita no dia do evento, às 18h, no Teatro Manauara.

Eventos disponíveis

O site da campanha Vacina Premiada também começou a receber inscrições para o show de humor “Hétero afeminado a bordo”, do comediante Leandro Leitte, espetáculo cultural do catálogo da Vacina Premiada. Estão sendo disponibilizados 20 ingressos para sorteio.

As inscrições para concorrer a ingressos do show do cantor Gusttavo Lima, no dia 4 de dezembro, na Arena da Amazônia, estão disponíveis. Um total de 500 ingressos foi destinado aos sorteios. As inscrições por meio do site vão até o dia 28 de novembro, e o sorteio dos ingressos será feito dia 29 de novembro.

Resultados

Além do site oficial da campanha, os resultados dos sorteios também serão informados por meio das redes sociais do Governo do Estado. No Instagram, o perfil oficial é o @governo_do_amazonas. No Facebook, os usuários devem acessar o @GovernodoAmazonas, e, no Twitter, o @AmazonasGoverno.

*Com informações da assessoria.

