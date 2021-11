Servidores recebem capacitação para procedimentos fiscais no AM

Os cursos foram ministrados em Itacoatiara | Foto: Reprodução

Itacoatiara (AM) - Com a proposta de capacitar os servidores municipais e estaduais para conhecerem conceitos que garantem o bom funcionamento da máquina pública, dentro da legalidade e com transparência, encerra, nesta sexta-feira (26), o curso de Licitações e Contratos, Prestação de Contas e Controle Interno, oferecido pelo Governo do Estado, com a participação de 52 técnicos que atuam em órgãos públicos do município de Itacoatiara, a 176 quilômetros de Manaus.

A realização do curso é uma iniciativa da Companhia de Desenvolvimento do Amazonas (Ciama), em parceria com a Escola de Gestão e Aperfeiçoamento do Servidor Público (Esasp), da Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead).

O funcionário da Secretaria Municipal de Educação de Itacoatiara, Jorge Rodrigues dos Santos, que participou da capacitação, destaca a importância do tema. “Pudemos ter acesso às novas diretrizes das leis e precisamos nos adaptar. As mudanças trouxeram a exigência de maior transparência, agilidade dos processos e lisura quanto aos serviços e obras e também aquisição de produtos pelo poder público”, destacou.

Conforme explica o diretor-presidente da Ciama, Aluizio Barbosa, diversos cursos vinham sendo oferecidos desde o início de 2019. “Paramos devido à pandemia da covid-19 e retomamos agora com força total”, disse, acrescentando que este programa faz parte da determinação do governador Wilson Lima de promover capacitações específicas, que garantam o bom funcionamento dos serviços públicos, com o cumprimento efetivo das leis e com transparência.

Os cursos são gratuitos e oferecidos de acordo com a demanda das próprias prefeituras do interior, que entram em contato com a Companhia e programam a realização das aulas. O próximo município contemplado com o Programa de Capacitação de Servidores será Fonte Boa (distante 678 quilômetros de Manaus), em janeiro de 2022.

*Com informações da assessoria.

