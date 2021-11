Operação destrói balsas de garimpeiros no Rio Madeira; veja vídeo

Ação foi deflagrada neste sábado (27) | Foto: Reprodução

Autazes (AM) - Durante operação deflagrada, neste sábado (27), pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e a Polícia Federal (PF), cerca 31 embarcações usadas por garimpeiros ilegais foram queimadas no Rio Madeira. Segundo as autoridades, a maioria das balsas estava vazia quando os agentes chegaram, apenas um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso.

A ação do Ibama e da PF foi deflagrada após ampla repercussão das centenas de balsas que se aglomeraram, no início da semana, em um trecho do Rio Madeira, em Autazes (a 110 quilômetros de Manaus). Os garimpeiros foram atraídos por um boato de que havia ouro na região.

No entanto, após o "aviso" de que uma operação dos dois órgãos estava sendo montada, garimpeiros se dispersam do local na sexta-feira (26), mas alguns continuaram operando de forma ilegal.

Em agosto deste ano, a Justiça Federal condenou o Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas (Ipaam) a anular as licenças concedidas irregularmente para as atividades de extração de ouro no leito do Rio Madeira, em área de mais de 37 mil hectares, na região sul do Amazonas. Com isso, toda a atividade garimpeira antes amparada por licenças irregulares deve seguir paralisada.

Segundo o Greenpeace Brasil, garimpeiros que já atuavam na região sul do Amazonas foram atraídos para Autazes pelo boato de que ouro teria sido encontrado no leito do Rio Madeira, próximo à cidade. Ainda de acordo com a organização, a atuação dos garimpeiros conta com o apoio de empresários e políticos que há tempos fomentam a atividade ilegal na região.

Confira as embarcações de garimpo em chamas:

