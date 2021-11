Em Manaus, Viver Melhor ganha escola de tempo integral

| Foto: Cesar Gomes

Manaus (AM) - O governador Wilson Lima inaugurou, nesta segunda-feira (29), o Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Dariana Correa Lopes, no Conjunto Viver Melhor, no bairro Lago Azul, zona norte de Manaus. Este é o oitavo Ceti entregue em sua gestão. A unidade, que representa a maior estrutura física da educação básica no Amazonas, foi construída em tempo recorde.



O novo Ceti segue os mesmos padrões adotados pelas demais unidades do modelo, construídas com recursos do Governo do Estado e do Programa de Aceleração do Desenvolvimento Educacional do Amazonas (Padeam), financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Ao todo, foram investidos cerca de R$ 20 milhões para implantação do Ceti Dariana Correa Lopes.

A obra foi iniciada em maio de 2020 e durou um ano e seis meses. São 7,7 mil m² de construção em um espaço que conta com salas de aula, laboratórios, salas de recreação, piscina, campo de futebol, quadra de esportes, subestação, estacionamento, refeitório, auditório, pátio coberto, pórtico, guarita e estação de tratamento de esgoto.

O local onde o Ceti Dariana Lopes está situado foi objeto de reintegração de posse geral da área da comunidade Monte Horebe, realizada pelo Governo do Amazonas em fevereiro de 2020. Parte do lote foi liberado e disponibilizado para a Secretaria de Estado de Educação e Desporto e a Unidade Gestora do Padeam para abrigar a unidade escolar, conforme determinado pelo governador Wilson Lima.

Arquitetura

O projeto do Ceti foi desenvolvido para atender a população local e tem capacidade para mil alunos. A construção levou em consideração os aspectos ambientais, geográficos e climáticos, a fim de propiciar ambientes com conceitos inclusivos, aliando as características dos ambientes internos e externos com as práticas pedagógicas, culturais e sociais.

Oitavo Ceti

O Ceti Dariana Lopes é o oitavo entregue pelo governador, desde o início de sua gestão, em 2019. Em seu primeiro ano, Wilson Lima inaugurou o Ceti Professor Aristélio Sabino de Oliveira, em Benjamin Constant. A segunda unidade entregue foi o Ceti Agostinho Ernesto de Almeida, no município de Lábrea.

No mesmo ano, foi inaugurado o Ceti Professora Rosária Marinho Paes, em Nova Olinda do Norte. O Ceti Maria Eva dos Santos, em Presidente Figueiredo, foi entregue à comunidade escolar em fevereiro de 2020.

Em maio de 2021, Wilson Lima fez a entrega da quinta unidade de ensino integral no interior, o Ceti Professora Maria Adelaide Marinho Hortência, no Careiro Castanho.

Em julho, o governador inaugurou o Ceti Professor Calixto Ribeiro, em São Paulo de Olivença e, em setembro, entregou à comunidade escolar de Tefé o Ceti Hélio Bessa.

Patrona

Dariana Correa Lopes foi professora das redes estadual e municipal de ensino, tendo atuado em escolas e coordenadorias, além de outras pastas da esfera municipal. Ela era titular da Coordenadoria Distrital de Educação (CDE) 3 e, em abril de 2020, ela contraiu Covid-19 e, depois de passar longo período internada para tratar as consequências da doença, veio a óbito em abril deste ano.

O batismo do Ceti é uma forma que a Secretaria de Educação encontrou para homenagear a professora, que tanto se doou para a educação do Amazonas, e também a todos os servidores da educação que foram vítimas da doença.

