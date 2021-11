Sejusc inicia cursos de capacitação contra violência infantil

Sejusc iniciou o curso nesta segunda-feira | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) iniciou, na manhã desta segunda-feira (29), o curso de capacitação para os profissionais do Sistema de Garantia de Direitos. A ideia é fortalecer o sistema e aprimoramento do atendimento, da assistência e da proteção da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e tem participação de representantes dos 62 municípios do Amazonas.

O programa tem parceria do Governo Federal, via Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) e é realizado de forma virtual de hoje (29) até a quinta-feira (02), com carga horária de 16 horas. As aulas presenciais estão previstas para o primeiro trimestre de 2022, com mais 16 horas, totalizando 32 horas de curso.

Para a secretária titular da Sejusc, Mirtes Salles, o programa irá fortalecer a atenção e o cuidado que o Governo do Amazonas tem com as crianças e adolescentes do Estado.

" A Sejusc trabalha junto ao Governo do Estado em favor dos direitos da criança e do adolescente. É uma responsabilidade muito grande tratar da questão da proteção deles, e é uma necessidade urgente. Nossas crianças precisam de nós, e vamos estar comprometidos com a prioridade de tratamento e provimento do serviço público voltado para eles " , destacou a gestora.

De acordo com o secretário executivo de Direitos da Criança e Adolescente da Sejusc (Sedca), Emerson Lima, mais de 800 pessoas se inscreveram para participar do curso de capacitação.

“Nesse primeiro momento, em todos os 62 municípios, temos mais de 800 inscritos e já estamos ansiosos para as aulas presenciais. Vamos marcar em uma data futura, juntamente com o ministério em Brasília, esse grande evento, em que vamos ter a certificação dessa capacitação. Que possamos ter um ótimo curso para poder contribuir e proteger nossas crianças”, declarou Emerson.

O programa Criança Protegida tem o intuito de fortalecer agentes do sistema de garantia de direitos para atuarem com agilidade, assertividade e eficácia no atendimento dos casos de violação dos direitos de crianças e adolescentes. É voltado para profissionais do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescentes (SGD) e para gestores estaduais e municipais.

Atualmente, a iniciativa é implementada nos estados do Amazonas, Santa Catarina e Paraná.

*Com informações da assessoria.

