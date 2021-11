Prefeito de Iranduba firma contrato suspeito de R$ 2,8 milhões

Iranduba (AM) - Mais uma polêmica envolvendo a gestão de Augusto Ferraz (DEM), prefeito de Iranduba (distante 29 quilômetros de Manaus). Dessa vez, Ferraz contratou um maquinário para recuperação de vicinais do município pela quantia de R$ 2,8 milhões. Além do alto valor, o gestor é questionado sobre o “sumiço” das máquinas que deveriam estar trabalhando nos ramais e ainda acerca das obras que não tiveram início na maior parte da região.

A publicação do Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado do Amazonas (DOM-AM), de 27 de outubro, traz o contrato entre a empresa e a Prefeitura. Segundo a publicação, a empresa Raimundinho Souza da Silva, inscrita no CNPJ 22.461.086/0001-92, deve fornecer patrulha mecanizada no valor de R$ 2.856.000,00. O alto valor chama atenção.



Contrato de locação de maquinário

Gasto de dinheiro público

O vereador Luis Carlos Velho (Republicanos) vem fiscalizando os contratos firmados pela prefeitura, além das ações de infraestrutura na cidade e aponta para irregularidades.

" É um contrato de vicinais. Eu fiscalizei o contrato de duas patrulhas dessas, que foram alugadas pela prefeitura. Deveriam ser oito máquinas trabalhando, no Jandira encontramos apenas duas caçambas, uma patrola e um rolo compactador. Já na costa do Iranduba, no ramal do Barroso, encontramos duas caçambas e uma retroescavadeira " Luis Carlos Velho, vereador de Iranduba

“Então, de acordo com nossa fiscalização, esse maquinário está incompleto. As máquinas deveriam estar lá. Também deveriam ‘piçarrar’ os ramais, coisa que não encontramos, essas vias continuam em péssimas condições”, denúncia o vereador.

Vereador Luis Carlos Velho vem fiscalizando os trabalhos que a prefeitura diz fazer

Atraso nas obras

De acordo com Velho, o prefeito também não se preocupou com os moradores que serão afetados no período de chuvas e não se empenhou para realizar as ações de infraestrutura na cidade durante o verão amazônico.

" Com o final do verão, fica quase impossível de se recuperar os ramais. Estão pagando máquinas em época de chuva, onde elas não vão conseguir trabalhar. A Prefeitura pagará esse maquinário para ficar parado " Velho, vereador de Iranduba

O vereador esteve ainda no ramal de Jandira, na quinta-feira (25), para fiscalizar o andamento das obras na região e questionou o prefeito. “A Câmara aprovou 300 km para piçarrar no ramal de Jandira, no entanto, encontramos apenas 155 metros já feitos pela Prefeitura de Iranduba. Cadê o compromisso com a população do Jandira, prefeito?”, questiona.

| Autor: Divulgação

Moradores indignados

Para o Em Tempo , os habitantes de outras regiões de Iranduba também criticaram a falta de atenção da Prefeitura com a cidade. Nas ruas Cacau Pirêra, porta de entrada da rodovia estadual AM-070, moradores relatam dificuldade em encontrar uma via que esteja trafegável.

“Aqui não tem rua descente, as que não estão alagadas, estão abandonadas. Para que serve os nossos impostos? Na hora de fazer o mínimo pela população, a prefeitura não pode? Quando chove, e precisamos sair, a gente se suja muito com a lama”, disse uma comerciante de 39 anos do bairro Nova Veneza, que preferiu não se identificar.

Já no bairro Morada do Sol, a falta de atenção com as ruas é enxergada por qualquer pessoa, conforme explica um morador da região. “Eu nem lembro quando foi a última vez que ajeitaram as ruas aqui do bairro. De promessas, todos nós já estamos fartos. A gente vê muita propaganda do prefeito, e pouco ação, essa é a realidade”, comentou um morador da região, que também optou pelo anonimato.

