Obras de quatro pontes em Novo Aripuanã entram na reta final

Manaus (AM) - As obras de construção das pontes em Novo Aripuanã já estão sendo finalizadas e serão concluídas em dezembro deste ano. A execução das obras é feita pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).



Com investimento no valor de R$ 4 milhões, o contrato contempla a construção de quatro pontes de madeira ao longo da extensão da estrada AM-174, que conecta os municípios de Novo Aripuanã e Apuí, na região sul do Estado.

A ponte situada no rio Aracu, no km 22,50, tinha 110,44 metros e foi ampliada para 114 metros de extensão. A segunda ponte, situada no Igarapé Açu, na altura do km 123,50, tinha inicialmente 85,34 metros e agora possui 90 metros.

As intervenções contemplaram ainda a ponte do Igarapé Liberal, no km 182,70, que permanece com 40,16 metros; e a ponte do Rio Canadá, no km 208,70, que possui 40,16 metros.

Os serviços apresentam o percentual de 95% de execução e a previsão de entrega das novas pontes é para dezembro deste ano.

Demanda antiga dos habitantes de Novo Aripuanã, Apuí e comunidades situadas ao longo da AM-174, a construção das pontes facilitará a ligação entre os municípios, além de incentivar a economia local, irá melhorar a logística e contribuirá com o escoamento da produção rural.

Para o secretário de Estado de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima, a obra demonstra o compromisso do Governo do Estado em levar infraestrutura para todo o Amazonas.

" O governador Wilson Lima está empenhado em levar infraestrutura para todo o interior do Estado. O investimento em infraestrutura, melhora a acessibilidade e isso reflete em qualidade de vida aos moradores. A construção dessas pontes vai facilitar a acessibilidade entre os municípios, impulsionando a economia local " declarou.,

Distante 227 quilômetros de Manaus, o município de Novo Aripuanã tem uma população estimada em 26.443 habitantes de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes a 2021. Com 22.739 habitantes, Apuí dista 453 quilômetros da capital. Os dois municípios estão situados na calha do Madeira.

*Com informações da assessoria.

