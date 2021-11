Jovem persiste no sonho de ser fotógrafo apesar das dificuldades no AM

Presidente Figueiredo (AM) - Começar a trabalhar com fotografia não é fácil, ganhar dinheiro e conseguir reconhecimento, além de atingir seus objetivos pode parecer algo complicado demais. Mas, algumas pessoas persistem no sonho. Como é o caso de Igor Rabello, de 25 anos, que insiste em investir no objetivo de ser um fotógrafo bem-sucedido em Presidente Figueiredo (município distante 120 quilômetros de Manaus).

O jovem chegou a abrir uma vaquinha online para conseguir auxílio financeiro e investir em equipamentos fotográficos para ele seguir no sonho. Confira no link: http://vaka.me/2034145.

De acordo com Igor, a vontade de seguir na área começou de forma repentina após uma viagem de férias.

" Tudo começou quando tive a oportunidade de ir para São Paulo, em 2014, e lá despertou em mim a curiosidade pela fotografia, mas nunca como uma profissão, pois sabia ser tudo muito caro. Quando voltei para Presidente Figueiredo, comecei a fazer fotos da minha tia pelo celular, fazia porque eu gostava, sentia prazer em fotografar. Minha tia postava as fotos e as pessoas perguntam se eu era profissional " Igor Rabello, de 25 anos, fotógrafo

Após o episódio, o jovem entrou na área da fotografia e começou a tirar fotos para amigos, mesmo sem equipamento adequado.

“Meus colegas começaram a me procurar para fazer fotos, tudo era pelo celular. A partir desse momento, dessa procura significativa, começou a despertar em mim o interesse de fato pela profissão. Quanto mais viam um diferencial na minha visão da fotografia, mais despertava o desejo de aprofundar mais o meu conhecimento”, recorda.

Jovem abriu uma vaquinha online para comprar equipamentos de fotografia | Foto: Igor Rabello

Dificuldades





Mesmo na busca pelo sonho, Igor precisou seguir outras carreiras por conta das dificuldades financeiras.

“Arrumei um emprego de açougueiro, repositor, mas não me sentia completo profissionalmente, foi então que comecei a me frustrar em tudo que eu fazia e sentia que nada dava certo, pois não era o que eu queria”, lembra.

“Me encontrei em um estado de depressão em que não via saída, parecia que tudo e todos estavam contra mim. Porém, como todas as coisas cooperam para o nosso bem, até às ruins. Deus levantou meu amigo Bill, que tinha uma câmera fotográfica semiprofissional, e me convidou para um retiro para fotografar, ele me emprestou sua câmera fiz várias fotos durante todo o evento. Após o término, várias pessoas me procuraram para saber se eu trabalhava com ensaios fotográficos, e eu dizia que não, pois a câmera que usei no evento não era minha”, acrescenta.

Início do sonho

Igor entrou na área da fotografia e começou a tirar fotos para amigos | Foto: Igor Rabello

O jovem começou a trabalhar na área da fotografia com a ajuda de um amigo que emprestou um equipamento fotográfico.

“Meu amigo me emprestou a câmera para eu trabalhar até conseguir meu próprio equipamento. Fiz várias fotos de graça para ganhar conhecimento e experiência, até aparecer meu primeiro trabalho profissional em Presidente Figueiredo. Tive a oportunidade de fotografar o Projeto ‘Entre Crespos e Cacheadas’, que me deu uma grande visibilidade, a experiência foi incrível. Foi algo que me mostrou que aquilo era realmente o que eu queria”, afirma.

" Nesses dois anos venho lutando para conquistar meu espaço e realizar meu grande sonho de se tornar um fotógrafo conceituado e reconhecido não só no estado do Amazonas, mas quem sabe em todo o Brasil " Igor Rabello, fotógrafo

Conhecida pelas belezas naturais, a “terra das cachoeiras” é um espaço que atrai visitantes e turistas, que gostam de manter registros e fazer ensaios fotográficos nas cachoeiras, rios e balneários da cidade. Conforme explica Igor Rabello, é um local para se desenvolver e praticar a arte da fotografia.

" A fotografia é a carta coringa para quem gosta de belos registros, recordar é viver. Tenho sido bem atuante na fotografia e tendo uma procura significativa pelos meus serviços. Foi aqui em Presidente Figueiredo que as oportunidades apareceram na área da fotografia, eu tive uma ótima repercussão do meu trabalho. Alcançando não só pessoas daqui, mas de Manaus e de outros estados que vieram fazer um ensaio fotográfico comigo. E até pessoas fora do Brasil " Igor Rabello, fotógrafo

Investimentos

Trabalhar com fotografia não é nada fácil, mas não é impossível. Mesmo com os trabalhos pontuais que o jovem fotógrafo realiza em Presidente Figueiredo, não há tanto retorno financeiro. Agora, ele busca outras formas para conseguir recursos e investir em equipamentos fotográficos.

“Pretendo continuar me dedicando mais e mais na minha arte, buscado conhecimento, me especializando. Com planos de futuramente poder montar um estúdio. ”

Igor conta também com a ajuda de pessoas altruístas para seguir no seu sonho de ser fotógrafo.

" Equipamentos é essencial na fotografia, ter um bom equipamento base como câmera e lentes, sendo hoje a minha maior dificuldade, pois minha câmera já está bem desgastada e me deixando na mão. Estou observando a possibilidade de fazer uma feijoada para arrecadar o dinheiro necessário para comprar uma nova câmera " Igor Rabello, fotógrafo.

O jovem também abriu uma vaquinha online para arrecadar dinheiro, que será investido em equipamento fotográfico.

Para conhecer é necessário abrir o link: http://vaka.me/2034145.

" Só eu sei minha luta constante. Ver meu sonho e minha única forma de renda se indo já me deixou desesperado " declara Igor, emocionado.

Leia mais