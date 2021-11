Testagens de HIV/Aids dão início ao "Dezembro Vermelho" no Amazonas

A abertura da campanha será no primeiro dia do mês, com uma ação de testagem rápida no auditório do ambulatório da FMT-HVD, das 9h às 14h. | Foto: Secom

Manaus - A Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD) realiza, nesta quarta-feira (1⁰), a abertura do “Dezembro Vermelho”, campanha alusiva ao Dia Mundial de Luta contra a Aids.

A programação para o mês inclui oferta de testagem, tanto na Fundação como na Central de Medicamentos do Amazonas (CEMA), duas lives sobre a transmissão vertical e para tirar dúvidas, além da distribuição gratuita de preservativos masculinos e femininos.

A abertura da campanha será no primeiro dia do mês, com uma ação de testagem rápida no auditório do ambulatório da FMT-HVD, das 9h às 14h. A campanha será aberta para toda pessoa que queira realizar o teste, bastando levar um documento oficial de identificação.

No dia 3 de dezembro, será transmitida uma live pelo canal de Youtube da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), com as médicas Aline Alencar, Renata Spener e Vanine Fragoso. Além de explicar um pouco sobre a infecção, a live estará aberta para perguntas sobre a doença e os tratamentos.

HIV/AIDS

O ministério da saúde estima que, no Brasil, 920 mil pessoas vivem com HIV/AIDS (2020), enquanto estima-se que em média 160 mil pessoas vivem com o vírus causador da doença e não sabem. O dado mostra a importância das ações que buscam informar sintomas, perigos e formas de prevenção contra o problema clínico.

De 2010 a 2020 foram notificados no Sinan, no estado do Amazonas, 9.879 casos de infecção pelo HIV, sendo 75,4% do sexo masculino e 24,6% do sexo feminino. A maioria dos casos encontra-se nas faixas etárias de 20 a 34 anos.

