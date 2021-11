Wilson Lima anuncia R$ 33,3 milhões para investimentos no Amazonas

O pacote engloba pavimentação de ruas, construção de estádio, sistemas de abastecimento de água e melhorias em equipamentos culturais | Foto: Secom

Manaus (AM) - O governador Wilson Lima assinou, nesta segunda-feira (29), convênios com seis prefeituras do interior do Amazonas que somam mais de R$ 33,3 milhões em investimentos nas áreas de infraestrutura e cultura. O pacote engloba pavimentação de ruas, construção de estádio, sistemas de abastecimento de água e melhorias em equipamentos culturais.

O pacote contempla Autazes, Japurá, Caapiranga, Jutaí, Boa Vista do Ramos e Codajás. “Quando se coloca asfalto, está garantindo respeito, dignidade para esses moradores”, disse o governador, durante a assinatura dos convênios, no final da tarde, que além dos prefeitos reuniu dos deputados Saulo Vianna, Joana Dar’c, Abdala Fraxe e Belarmino Lins.

Para Autazes, são R$ 13,6 milhões para a infraestrutura de onze bairros, com previsão de recapeamento de 93 ruas do Mutirão, São José, Conjunto Residencial Alberto Simonetti, Aparecida, Engenho, Centro, Nova Olinda, Cidade Nova 1, Waldomiro Sampaio, Santa Luzia e Grande Vitória.

“Essas obras vão gerar emprego, renda e fomentar a economia do nosso município, dando melhores condições de acesso as nossas ruas”, destacou o prefeito de Autazes, Andresson Cavalcante.

Em Jutaí, estão previstos R$ 9,2 milhões para mais de seis quilômetros do sistema viário, atendendo 13 ruas dos bairros Plínio Coelho, Santo Antônio, Pedro Costa e Clarisse de Souza.

“O meu sistema viário realmente está precário. Graças a Deus, o governador olhou com carinho e deu esse convênio que vai resolver praticamente os problemas todos do município”, afirmou prefeito de Jutaí, Pedrinho.

Para Japurá, o Estado vai destinar, por meio da Seinfra, R$ 4,8 milhões para construção de 1,51 quilômetro do sistema viário.

Já a prefeitura de Caapiranga vai com R$ 4 milhões. Pela Seinfra, R$ 1 milhão está sendo repassado para a reforma do Estádio de Futebol José Ferreira Filho. O projeto prevê arquibancadas com guarda-corpo, cobertura, novas instalações elétricas, pintura e outras melhorias. Outros R$ 3 milhões são para a pavimentação asfáltica do Ramal Maloca, por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE).

Para Codajás, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, o repasse é de R$ 1,4 milhão para reforma e ampliação do Centro Cultural Renato Farias, incluindo a instalação de um elevador para pessoas com deficiência.

Em Boa Vista do Ramos, o investimento é de R$ 371 mil, por meio da Seinfra, para a construção de um reservatório de água. O recurso é de emenda do deputado estadual João Luís. Instalado no bairro Monte Sião, a água será captada, tratada, armazenada e distribuída para 135 famílias, podendo atender até 240 famílias. A capacidade do equipamento é de 50 mil litros.

* Com informações da assessoria

Leia mais:

Wilson Lima inicia entrega dos cartões do auxílio em mais 8 cidades

Wilson Lima sanciona lei que garante 14º e 15º a professores do AM