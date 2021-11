Balsa carregada de mercadorias afunda no Porto do Chibatão, em Manaus

A balsa estava carregada de containers | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Uma balsa carregada com, pelo menos, nove containers afundou no Porto do Chibatão, localizado na Colônia Oliveira Machado, na zona Sul da capital amazonense, por volta das 23h de segunda-feira (29).

De acordo com barqueiros da localidade, um cabo de aço teria se rompido, ocasionando o acidente. A balsa estava carregada de containers com várias mercadorias. Em imagens, compartilhadas nas redes socais, é possível ver várias caixas de televisores nas águas do Rio Negro.

Na manhã desta terça-feira (30), um guincho e rebocadores trabalham para retirar os materiais que afundaram.

Em nota, a JF de Oliveira Navegação, que integra o grupo Chibatão, informou que não houve feridos durante o acidente. "As ações estão sendo tomadas para a retirada das carretas da margem do porto e a flutuação do módulo. Felizmente não houve perdas humanas, somente perdas materiais", diz a nota. Não foi informado o valor do prejuízo.

Ainda conforme a nota, o acidente aconteceu durante uma manobra de embarque de carretas baús. "Uma das carretas inclinou, posteriormente, às 2h48, tombou e afundou no rio".

Óleo no Rio Negro

Devido ao acidente, uma quantidade de óleo derramou no Rio Negro, mas foram colocadas barreiras para o material não se espalhar para fora do perímetro do porto.

