Homem morre após ser atropelado por motocicleta na Zona Leste

Manaus (AM)- Um homem identificado como Rômulo Pinheiro de Souza, de 31 anos, morreu no final da noite de segunda-feira (29), após ser atropelado por uma motocicleta na avenida Rio Negro, no bairro Mauazinho, na Zona Sul de Manaus.

Conforme a Polícia Civil do Amazonas, após ser atropelado no último dia 27 de novembro, Rômulo ainda chegou a ser encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio na Zona Leste de Manaus.

Mesmo após receber atendimento médico, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar. O boletim de ocorrência do caso foi registrado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Até o momento o suspeito do atropelamento não foi localizado.

O corpo de Rômulo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e irá passar por exame necroscópico antes de ser liberado aos familiares.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (DEAT).

Outro caso

A pequena Janaína Brandão Vicente, de apenas 11 anos, perdeu a vida após ser atropelada por um carro em alta velocidade, na madrugada do dia 16 deste mês.

O atropelamento aconteceu na avenida Constantinopla, no Conjunto Campos Elíseos, na Zona Centro-Oeste de Manaus. Além da menina, a mãe da vítima também foi atropelada e ficou ferida.

