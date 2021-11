Pescadores em Autazes, no AM, recebem ações de emissão de documentos

O objetivo é garantir os direitos dessa população que está à espera do recadastramento do seguro defeso | Foto: Divulgação/Sejusc

Autazes (AM) - Está sendo realizada nesta terça-feira (30), na Escola Estadual Maria Emília Mestrinho de Medeiros Raposo (GM3), uma ação de cidadania para mil pescadores do município de Autazes (a 113 quilômetros da capital).

A iniciativa oferece emissão da 1ª e 2ª via de Registro Geral (RG), e 2ª via de Registro Civil de Nascimento (RCN).

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), faz ação voltada à colônia de pescadores do município, com execução da Secretaria Executiva de Cidadania da Sejusc (Secid). Os atendimentos iniciaram na segunda-feira (29).

O objetivo é garantir os direitos dessa população que está à espera do recadastramento do seguro defeso.

A secretária titular da Sejusc, Mirtes Salles, ressalta o compromisso do governador Wilson Lima não só com os pescadores de Autazes, mas com a categoria de forma geral.

" Quando levamos ações de cidadania aos municípios é sempre gratificante, pois o Governo do Estado é comprometido em garantir os direitos dos cidadãos amazonenses. Vamos continuar trabalhando em conjunto para que possamos atingir todos os municípios. " Mirtes Salles, secretária titular da Sejusc

A titular da Secid, France Mendes, destacou a importância dessas ações no interior do Amazonas e parabenizou o Governo do Estado por esses trabalhos.

" As equipes da Sejusc estão emitindo tanto a primeira via quanto a segunda via dos RGs dos pescadores, para que eles possam ter sucesso na solicitação do seu benefício. " France Mendes, titular da Secid

Serviços

Na quinta (2) e na sexta-feira (3), é a vez do município de Humaitá (a 590 quilômetros de Manaus) receber a ação de cidadania promovida pela Sejusc.

