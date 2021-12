Garimpeiros protestam pela legalização das atividades no Rio Madeira

Os garimpeiros protestaram contra a queima das balsas | Foto: Alex Pinto/Divulgação

Novo Aripuanã (AM) - Garimpeiros e moradores do município de Novo Aripuanã manifestaram pedindo a legalização do garimpo no Rio Madeira, nesta terça-feira (30). Com o apoio de políticos locais, os garimpeiros discursaram na praça da cidade e promoveram uma passeata pelas ruas do município.

Os garimpeiros estão manifestando após serem alvos de uma operação de combate à extração ilegal de ouro na região, que foi deflagrada pela Polícia Federal, com participação da Marinha e do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente). Segundo o ministro da Segurança Pública, Anderson Torres, 131 balsas de garimpo foram apreendidas e destruídas na ação.

Durante a operação, várias embarcações foram queimadas e as famílias dos garimpeiros foram acolhidas em um abrigo montado pela Prefeitura de Autazes (a 108 quilômetros de Manaus), nas proximidades do local onde os garimpeiros estavam extraindo ouro. Ao finalizarem a ação, eles foram levados para casa.

No domingo (28), outra manifestação aconteceu em Novo Aripuanã, justamente para protestar sobre a destruição das balsas, que são a forma de sustento dos garimpeiros, conforme afirmam.

Eles pediram a legalização do ato de garimpo | Foto: Alex Pinto/Divulgação

Durante o ato, eles pediram a legalização da atividade na região e carregavam placas com os dizeres: “Garimpeiro não é bandido” e “Garimpeiro é trabalhador”.

Outro lado

| Foto: Divulgação

A operação da Polícia Federal visa coibir a extração ilegal de ouro por parte de garimpeiros no Rio Madeira e terminou com a prisão de três pessoas e a destruição e apreensão de balsas de garimpo ilegal.

Durante a operação, os agentes encontraram balsas abandonadas em um trecho do Rio Madeira, que corta o município de Nova Olinda do Norte. Há uma semana, cerca de 600 balsas de garimpeiros foram identificadas pelo Greenpeace no leito do Rio Madeira, próximo a Autazes, a 110 quilômetros de Manaus. As centenas de embarcações e dragas atracadas no rio foram atraídas por um boato de que havia ouro na região e causou grande repercussão nacional.

Depois de fortes cobranças por uma operação do governo federal, os garimpeiros começaram a se dispersar, na última sexta-feira (26), na tentativa de dificultar investidas das autoridades. Entretanto, o deslocamento dessas balsas é lento, o que causou efeito reverso e facilitou a abordagem policial.

A PF não deu informações a respeito do que foi feito com as outras balsas mapeadas pelo órgão, e também não detalhou a quantidade de ouro apreendido. Segundo a PF, não há informações sobre as pessoas que participavam das atividades que conseguiram fugir, mas abrirão um inquérito para investigá-las.

