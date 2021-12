Mais de três mil cartões do Auxílio Estadual são entregues em Coari

Até esta terça-feira, 67,3% do total de cartões foram entregues | Foto: Divulgação/ Secom

Coari (AM) - Até as 21h desta terça-feira (30), o Governo do Amazonas entregou cerca de 3.400 cartões do Auxílio Estadual Permanente a famílias de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), o equivalente a 67,3% do total de 5.046 famílias a serem contempladas no município. A força-tarefa de distribuição do benefício, coordenada pela Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), acontece no Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Professor Manuel Vicente Ferreira Lima e seguirá até esta quarta-feira (1º).



Diferentemente das outras edições, a ação em Coari ocorre no formato de “viradão”, com aproximadamente 64 servidores do Estado se alternando para atender a população. A jovem Silvia Salvador, 26, foi uma das beneficiadas que optou por retirar o cartão no período da noite.

“Optei por esse horário porque sabia que iam ter menos pessoas. Como apenas recebo o Bolsa Família, é mais uma renda, porque só o Bolsa, infelizmente, não dá, porque é muito pouco. Então, esse auxílio pode me ajudar um pouco mais a manter a alimentação dos meus filhos”, disse Silvia, que é mãe de dois, de 5 e 3 anos.

Ela aproveitou para agradecer ao governador Wilson Lima pelo benefício. “Queria dizer obrigada, por lembrar das pessoas que mais precisam, no caso, nós, população de pouca renda”, destacou.

Em ação inédita e histórica, o Governo do Estado criou o Auxílio Estadual Permanente, no valor de R$ 150 mensais. O benefício vai alcançar 300 mil pessoas, sendo 142 mil no interior do estado.

O autônomo Romário dos Santos Menezes, 31, não conseguiu ir mais cedo ao Ceti por conta do trabalho. “Eu me sinto gratificado pelo governador, que teve essa iniciativa de fazer esse auxílio para a gente, povo do interior de Coari. Fiquei muito feliz porque fui contemplado, com esse auxílio, vai ser uma ajuda boa para mim e minha família”, contou Romário.

Retomada

O Governo do Amazonas retomou, na manhã desta terça-feira (30), a entrega dos cartões do Auxílio Estadual Permanente às famílias de Coari. A distribuição do benefício havia sido suspensa, no último dia 20 de novembro, após determinação da Justiça. Na última sexta-feira (26), o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) revogou a decisão e liberou a retomada das entregas do auxílio mensal.

A assistente social da Seas, Dannyele Rocha da Costa, atuou no “viradão” em Coari.

" A gente teve um bom atendimento, as famílias que compareceram realmente foram um número bem intenso. O fluxo foi bem ágil, as famílias realmente tiveram um grande interesse, independentemente da situação da semana passada. E em decorrência disso, a gente teve um bom resultado. Foi muito positivo " Dannyele Rocha, assistente social

A entrega do benefício é feita somente para o titular do cartão, mediante apresentação de documento de identificação com foto, coleta de assinatura na cautela e registro no aplicativo SASI.

Para conferir se é beneficiário, é preciso acessar o site , que também informa quando e onde o cartão será entregue.

O Auxílio

O Auxílio Estadual Permanente já é considerado o maior programa estadual de transferência de renda do País, garantindo a segurança alimentar de milhares de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. A previsão de conclusão das entregas dos cartões é 15 de dezembro. Em seguida, será iniciado um trabalho de busca ativa dos beneficiários.

Todas as famílias contempladas com o Auxílio Estadual Permanente estão inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal. O CadÚnico é o conjunto de informações sobre as famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza criado para implementação de políticas públicas capazes de promover a melhoria de vida das mesmas.





