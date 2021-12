Mais de 60% dos cartões do Auxílio Estadual foram entregues no AM

Todas as famílias a serem beneficiadas pelo Auxílio Estadual estão inscritas no Cadastro Único do Governo Federal | Foto: Divulgação/Secom

Manaus (AM) - Em balanço realizado nesta quarta-feira (1º), o governador Wilson Lima destacou que 63% dos cartões do Auxílio Estadual Permanente já foram entregues em Manaus e em mais 34 municípios do interior.

Ao todo, 189.531 cartões do benefício já haviam sido entregues até o final do dia desta terça-feira (30).

" Nós estamos dentro do nosso cronograma de entrega desses cartões. No estado todo, a gente já entregou algo em torno de 190 mil cartões, temos um cronograma de entregas em todo o interior do estado, que já chegou a algo em torno de 63%. Nossa meta é entregar todos os cartões até o dia 15 de dezembro. " Wilson Lima, governador do amazonas

O governador visitou, nesta manhã, o Centro Estadual de Convivência da Família (CECF) Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova, zona norte de Manaus.

O local concentra, de hoje até o dia 10 de dezembro, a distribuição dos cartões remanescentes para famílias beneficiadas da capital.

" Nós já conseguimos entregar aproximadamente 130 mil cartões aqui na capital. Ainda tem um quantitativo de 28 mil. Estamos fazendo mais uma chamada aqui no Centro de Convivência, para que essas pessoas possam receber o benefício. " Wilson Lima, governador do amazonas

Lima enfatizou ainda que a próxima etapa é a busca ativa aos beneficiários.

" Tem pessoas que podem não ter tido essa informação, gente que está acamada, que não tem condições de comprar uma passagem de ônibus para poder vir aqui. A gente vai entregar o cartão para essas pessoas e saber dos outros que não vieram aqui. " Wilson Lima, governador do amazonas

O atendimento no CECF Padre Pedro Vignola será de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e se estenderá até o dia 10 de dezembro, quando a coordenação do programa espera atender todas as 158.251 famílias em Manaus.

Até a sexta-feira (26), um total de 130.905 cartões (82,7%) havia sido entregue na capital, após 16 dias de atendimento nos nove pontos de distribuição.

Por meio do site www.auxilioestadual.com.br é possível verificar o dia e horário previstos para o recebimento.

Entregas no interior

No interior do estado, a entrega já alcança 34 municípios. Itacoatiara, Rio Preto da Eva, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Tabatinga, Manaquiri, Amaturá, Fonte Boa, Jutaí, Santo Antônio do Içá, Tonantins, Tefé, Careiro da Várzea, Iranduba, Itapiranga, Silves, Alvarães, Maués, Parintins, Anamã, Anori, Caapiranga, Codajás, Japurá, Maraã, Uarini, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Nhamundá, São Sebastião do Uatumã, Urucará, Urucurituba e Coari.

Até ontem (30), 58.626 cartões haviam sido entregues em todo o interior, o que representa 41,36% do total previsto para os municípios.

Ajuda em boa hora

Mãe de dois filhos, a dona de casa Francisca Auxiliadora mora na zona rural de Manaus, na comunidade São Francisco. Desempregada, ela conta que o benefício vai ajudar na aquisição de alimentos.

" Para mim está ótimo, porque eles estão ajudando a gente. Tem como a gente comprar as coisas, porque está muito difícil. Obrigada por estar ajudando a minha família, porque as coisas estão muito caras. " Francisca Auxiliadora, dona de casa

Também dona de casa, Tânia Vasconcelos ressalta que o recurso vai ser importante para auxiliar o sustento dela e da filha.





" Dá muita força, isso aqui já é uma ajuda para a gente. Vai dar para comprar o alimento de casa. " Tânia Vasconcelos, dona de casa





Auxílio Estadual

O programa, criado pelo governador Wilson Lima, é coordenado pela Secretaria de Assistência Social (Seas) e pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), com a colaboração de outras secretarias estaduais.

O Auxílio Estadual é considerado o maior programa estadual de distribuição de renda da história do Amazonas e vai atender 300 mil pessoas com uma ajuda financeira mensal de R$ 150 de forma permanente.

Todas as famílias a serem beneficiadas pelo Auxílio Estadual estão inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), do Governo Federal.

O CadÚnico é o conjunto de informações sobre as famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza, criado para implementação de políticas públicas capazes de promover a melhoria de vida.

Para a entrega do cartão, está sendo utilizado o aplicativo Sasi. Serão inseridos dados da família beneficiada e será feito o registro fotográfico do beneficiário com o cartão Auxílio Estadual recebido e documentação em mãos.

