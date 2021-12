Fabricante da "Bolacha de Motor" morre aos 97 anos em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O empresário Américo Rodrigues Esteves, morreu aos 97 anos, em Manaus, na terça-feira (30). O português é um dos fabricantes da tradicional Bolacha de Motor. A causa da morte não foi revelada.

A Bolacha de Motor é uma tradição da alimentação amazonense e faz referência ao aperitivo que pode ser consumido pelos ribeirinhos que usam os barcos durante as longas viagens para percorrer os rios do Amazonas. Américo era nascido em Portugal e tio-avô do vereador Marcelo Serafim, que postou uma homenagem a ele nas redes sociais.

Na homenagem, ele relembrou a trajetória do empresário, desde a saída de Portugal até a chegada em Manaus com a família, quando começaram a construir o empreendimento da bolacha de motor, que se tornou conhecida no estado.

" Hoje perdemos o patriarca de nossa família, nosso amado tio avô Américo. Ficam os exemplos e ensinamentos de um homem que era o último de uma geração de portugueses que vieram pra o Brasil para construírem suas vidas. Pelo suor dele, juntamente com o do meu avô Armindo e demais tios foram construídas grande coisas nesse estado [...]. Muito obrigado por tudo tio! Sabemos que o céu está em festa! Te amamos " , declarou Marcelo Serafim.

