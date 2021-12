Gestores da Sead participam do Consad Express em Maceió

Os gestores do Amazonas estão apresentando e debatendo as boas práticas da Administração Pública. | Foto: Gabriel Retondano/Sead

Manaus (AM) - Representantes da Secretaria de Administração e Gestão (Sead) participam, até a sexta-feira (3), do Consad Express e do 120º Fórum do Conselho Nacional de Secretários de Administração (Consad), que reúnem secretários de Administração estaduais, em Maceió (AL).

Nos eventos, os gestores do Amazonas estão apresentando e debatendo as boas práticas da Administração Pública de todos os 27 entes federativos brasileiros.

Com programação ampla, o Consad Express tem mais de 200 gestores brasileiros reunidos em Grupos de Trabalhos (GTs).

Ao todo, são sete eixos temáticos específicos: Ciência de Dados; Gestão de Pessoas; Transformação Digital; Escolas de Governo; Compras Públicas; Ativos, Concessões e PPPs; e Comunicação Pública.

No evento, o Governo do Amazonas conta ainda com representantes da Companhia Amazonense de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos (Cada) e do Centro de Serviços Compartilhados (CSC).

O presidente do Consad, Fabrício Marques, destacou que a retomada do Fórum do Consad, de forma presencial, protagoniza ampla discussão da gestão pública no Brasil.



" Mais do que reunir, estamos discutindo nosso olhar para o futuro, com o Congresso Consad, em 2022. Hoje, estamos na prévia do Congresso, para balizar as discussões, convocar a sociedade a debater a gestão pública, preparar o país para enfrentar os desafios da administração, de todos os eixos temáticos. " Fabrício Marques, presidente do Consad

" São dias de discussões e exposições importantes para a gestão pública. Compartilhar experiências exitosas com todos os estados é promover o aperfeiçoamento do serviço público, aprofundando temas voltados para a excelência na gestão pública. " Fabrício Barbosa, titular da Sead

Ciência de dados

O secretário executivo de Gestão de Bens Patrimoniais e Gastos Públicos da Sead, Vivaldo Michiles Neto, palestrou sobre o “Geoprocessamento como Ferramenta de Gestão”, o GeoSead, que utiliza o Sistema de Informação Geográfica, o GIS, que cria, gerencia, analisa e mapeia dados.

" Em parceria com o projeto habitacional da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), o Prosamim, conseguimos apoiar o Governo do Amazonas na administração de patrimônios e áreas públicas. No presente e no futuro, as decisões são e serão tomadas baseadas em dados georreferenciados, colhidos no momento das ações e transmitidas em tempo real ao sistema. " Vivaldo Michiles Neto, secretário executivo de Gestão de Bens Patrimoniais e Gastos Públicos da Sead

Atualmente, a Sead Amazonas começou a utilizar o GeoSead no inventário do patrimônio público estadual.

Fórum Nacional

O Consad Express, com debates e discussões dos sete eixos temáticos, termina nesta quarta-feira (1°). Na quinta (2), inicia o 120° Fórum Nacional de Secretários de Administração, com palestras, discussões e propostas para a gestão pública no Brasil.

