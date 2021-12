Motorista bate e derruba poste na avenida Maceió, em Manaus

O acidente causou a queda de energia na localidade | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um motorista perdeu o controle do carro, bateu e derrubou um poste, na manhã desta quinta-feira (2), na Avenida Maceió, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

Devido ao acidente, um grande engarrafamento se formou no sentido bairro-Centro. O carro de cor prata, modelo Argo da Fiat, ficou com a frente destruída.

Outro poste também foi atingido, o que acabou afetando a transmissão de energia na localidade. O motorista não ficou no local após o acidente.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionados para ajudar no fluxo de veículos. Conforme os agentes, o velocímetro do carro estava travado entre 85 quilômetros a 90 quilômetros por hora, sendo que a pista tem velocidade máxima de 60 quilômetros por hora.

Leia mais:

Ônibus capota na estrada de Iranduba durante forte chuva; veja vídeo

Jovem pula de ônibus para fugir de assalto em Manaus; veja vídeo