Wilson Lima entrega cartões do Auxílio Estadual em Manacapuru

Várias pessoas compareceram ao ponto de distribuição | Foto: Suyanne Lima

Manacapuru (AM) - O governador do Amazonas, Wilson Lima, entregou, nesta quinta-feira (2),10.338 cartões do Auxílio Estadual permanente para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus) e de Novo Airão (a 115 quilômetros da capital).

Em Manacapuru, cidade com maior número de beneficiários do auxílio depois da capital, o governo também inaugura o “Prato Cheio”, primeiro restaurante popular do interior.

Recursos

Os recursos injetados na economia de Manacapuru, por meio do Auxílio Estadual permanente, somam R$ 1.378.350,00 por mês, e R$ 16.540.200,00 por ano. Na cidade, serão 9.189 beneficiários. A população tem dois postos de atendimento no município: a Escola Estadual André Vidal de Araújo, na rua Gaspar Fernandes, 569, Centro; e a Escola Estadual Jamil Seffair, no Boulevard Pedro Rates de Oliveira, s/n°, no bairro Terra Preta.

| Foto: Suyanne Lima

As entregas acontecerão no período de cinco dias, em ordem alfabética. Na quinta (2) e na sexta-feira (3), elas acontecem das 8h às 16h; e, no sábado (4), das 8h ao meio-dia. No domingo (5) não haverá atendimento. As entregas voltam na segunda (6) e na terça-feira (7), das 8h às 16h. Para saber o dia e local do recebimento do cartão, o beneficiário pode acessar www.auxilioestadual.com.br.

Para receber o cartão, os contemplados devem comparecer aos locais de entrega com documento de identificação com foto e CPF (originais).

Em Novo Airão, o Auxílio Estadual vai atender a 1.149 famílias. Por mês, serão injetados R$ 172,3 mil diretamente na economia. Em 12 meses, o montante são mais de R$ 2 milhões.

As entregas em Novo Airão acontecerão no período de cinco dias, em um único local, o ginásio municipal Luís Jorge da Silva Ferrari, localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, 415, no bairro Anavilhanas. Na quinta-feira (2) e na sexta-feira (3), das 8h às 17h. No sábado (4), das 8h às 12h. No domingo (5) não haverá atendimento. As entregas voltam na segunda-feira (6) e na terça-feira (7), das 8h às 17h.

Alessandra Campêlo, titular da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) | Autor: Suyanne Lima

Auxílio Estadual

Considerado o maior programa estadual de distribuição de renda do Brasil, o Auxílio Estadual permanente vai atender, ao todo, 300 mil famílias com uma ajuda financeira mensal de R$ 150.

Todas as famílias a serem beneficiadas estão inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal. O CadÚnico é o conjunto de informações sobre as famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza, criado para implementação de políticas públicas capazes de promover a melhoria da vida dessa população.

‘Prato Cheio’

Com o objetivo de garantir a segurança alimentar e nutricional da população, Wilson Lima inaugura, em Manacapuru, o “Prato Cheio”, primeiro restaurante popular do interior do estado, que integra a política estadual de combate à fome do Governo do Amazonas.

O restaurante será coordenado pela Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) e Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (Aadesam).

| Foto: Cesar Gomes

O local começa a atender a população a partir desta quinta-feira. A refeição será vendida ao preço simbólico de R$ 1, mediante cadastro social e obtenção de senha diária, a partir das 8h. Serão servidos 400 almoços por dia, ou seja, 2 mil por semana (segunda a sexta-feira, do meio-dia às 14h), totalizando 8 mil refeições/mês.

O restaurante popular tem como público prioritário pessoas em situação de vulnerabilidade social, desempregados e trabalhadores informais.

Localizado na rua Quintino Bocaiuva, 1.288, Centro, o Prato Cheio de Manacapuru recebeu o nome de Luiz Rodrigues da Mota, que foi prefeito do município e presidente da Câmara de Vereadores da cidade por dois mandatos, falecido em 2017.

Além de Manacapuru, também está prevista a inauguração de restaurantes populares nos municípios de Parintins, Itacoatiara, Tefé, Autazes, São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga.

Leia mais:

Mais de 60% dos cartões do Auxílio Estadual foram entregues no AM

Mais de três mil cartões do Auxílio Estadual são entregues em Coari