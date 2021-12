Jovem arrasta jacaré em Manaus e vídeo viraliza nas redes; veja aqui

Veja o vídeo | Foto: Reprodução

Manaus (AM)- Um vídeo um tanto quanto inusitado ganhou as redes sociais na manhã desta quinta-feira (2). Passear com cachorro é uma cena comum e bastante vista pelas ruas da cidade. Agora, levar um jacaré "para passear", já é novidade.

Um jovem, que até o momento não foi identificado, foi flagrado arrastando um jacaré com uma corda em uma rua. O caso aconteceu no bairro Monte das Oliveiras, na zona Norte de Manaus.

Não há informações precisas sobre onde o animal foi encontrado, e como ele foi capturado. É possível que o réptil seja morador de um dos igarapés que cortam o bairro. Por conta do período de chuvas na capital, os igarapés tendem a encher e os animais ficam mais expostos, podendo assim, ser capturados.

O animal parece furioso quando é arrastado pela rua.

Veja o vídeo:

O jovem pode responder criminalmente, pois, a Lei de Crimes Ambientais, número 9605/98, proíbe e garante penalidade a quem abusar, maltratar, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos, nativos ou exóticos no Brasil.

O Batalhão Ambiental orienta que ao encontrar animais silvestres devem entrar em contato pelo número (92) 98842-1553, entrar em contato com a Delegacia de Meio Ambiente (Dema) (92) 99962-2340, e também pode chamar o Corpo de Bombeiros pelo 193, que a equipe faz a retirada do local e o coloca no habitat natural.

