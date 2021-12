Caminhão atinge canteiro central e derruba poste na Rodrigo Otávio

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um caminhão em alta velocidade subiu no canteiro central e derrubou um poste, na manhã desta quinta-feira (2), na Avenida Rodrigo Otávio, nas proximidades da rotatória da Suframa, na Zona Sul de Manaus.

De acordo com testemunhas, o motorista do caminhão jogou o veículo no canteiro central para evitar atingir um carro que estava parado na pista. Com a pancada, o poste caiu e atingiu a cabine do caminhão.

O motorista conseguiu pular do veículo. Ele estava consciente, porém foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital João Lúcio, na Zona Leste.

Equipes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionadas para o local para orientar os motoristas.

Pela manhã, um outro acidente acabou ocasionando a queda de um poste. Um motorista perdeu o controle do carro, bateu e derrubou o poste, na Avenida Maceió, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

Devido ao acidente, um grande engarrafamento se formou no sentido bairro-Centro. O carro de cor prata, modelo Argo da Fiat, ficou com a frente destruída.

Outro poste também foi atingido, o que acabou afetando a transmissão de energia na localidade.

