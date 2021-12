Natal no AM permite retomada de trabalhos na Cultura e Economia

A campanha segue com a programação até o dia 23 de dezembro | Foto: Lucas Silva/Secom

Manaus (AM) - As luzes natalinas do circuito Largo de São Sebastião se acenderam, e com elas se acende também o sentimento de esperança e renovação.

Esse é o relato de alguns dos mais de 500 profissionais diretamente envolvidos na campanha “O Mundo Encantado do Natal – Onde a magia é feita de alegria”, realizada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Com apresentações marcadas em vários pontos da cidade, a Companhia de Arte Cristã, grupo de teatro de fantoche, retomou os trabalhos parados durante a pandemia e vê a oportunidade como um recomeço artístico e, principalmente, financeiro.

" A gente só tem a agradecer, porque foi um ano muito difícil para a gente. As pessoas até fazem comentários, “Ah, está tendo todo esse investimento para arte”, e eu digo: “Gente, artista come, paga boleto, e a gente precisa”. Então, a gente está muito contente com a iniciativa da Secretaria de Cultura e esse retorno para a gente, de trabalhar de novo e ter como mostrar nossa arte e também poder manter nossas questões econômicas. Então para a gente está sendo muito gostoso, muito legal, a gente está muito feliz. " Jaqueline Ferreira, integrante do grupo

Artista da cena há 20 anos, Jaqueline também destacou a alegria de poder percorrer vários pontos da cidade com as apresentações do grupo.

" Ainda vamos nos Centros de Convivência, vamos no Parque Rio Negro, vamos também fazer uma programação no Parque Jefferson Peres. E a nossa fala é só gratidão porque retomar e poder continuar voltando a trabalhar com o que a gente ama, com o que a gente gosta, trazendo a mensagem que a gente quer, de forma livre, sempre trazendo do jeito que a gente acredita na arte. " Jaqueline Ferreira, integrante do grupo

Economia Criativa

Além das apresentações musicais e shows de teatro, a Secretaria de Cultura também abriu espaço para os artistas autônomos e expositores da Economia Criativa, como a Ana Lúcia Ribeiro, artesã do “Costurinhas da Ana”.

" Estou acreditando que vai dar certo, porque o período da pandemia foi muito difícil, nós ficamos parados. Mesmo trabalhando pela internet, divulgando, não é a mesma coisa, mas eu acredito que vai dar uma retomada em tudo. E eu achei uma ideia incrível, nunca tinha participado de uma feira pelo estado, essa é a primeira e eu achei a ideia maravilhosa. " Ana Lúcia Ribeiro, artesã





A possibilidade de uma retomada dos trabalhos com a baixa nos casos de Covid-19 traz a esperança por dias melhores. | Foto: Lucas Silva/Secom

A programação de Natal vai gerar emprego e renda para trabalhadores da cadeia produtiva da Cultura e da Economia Criativa.

Ao todo, serão mais de 500 postos de trabalho diretos, e, em termos de postos indiretos, o número pode chegar de 5 a 15 vezes mais, segundo o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz.

" O objetivo do Governo do Amazonas, quando traz para o Largo de São Sebastião esse novo conceito para o Natal, vai além dessa imagem que a gente enxerga aqui, das luzes, das cores. Vai da importância e da necessidade de, nessa retomada da economia da Cultura, fazermos a geração de trabalho e renda. São mais de 530 profissionais envolvidos diretamente, isso chega a quase 5 mil pessoas indiretamente que se beneficiam dentro dessa engrenagem que gira em torno do Largo de São Sebastião e das outras atividades. " Marcos Apolo Muniz, secretário de Cultura e Economia Criativa

Programação

A campanha “O Mundo Encantado do Natal – Onde a magia é feita de alegria”, segue com a programação até o dia 23 de dezembro em diversos bairros da capital e 20 cidades do interior.

A programação completa nos bairros e municípios pode ser conferida nas redes sociais do Governo do Estado, no portal Agência Amazonas ( agenciaamazonas.am.gov.br ) e no Portal da Cultura ( cultura.am.gov.br ).

