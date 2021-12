Vacinação contra Covid-19 é retomada nos shopping de Manaus

| Foto: Rodrigo Santos/SES-AM

Manaus (AM) - Com mais de 66 mil pessoas imunizadas nos shopping centers de Manaus em novembro, a campanha Vacina Amazonas retornou, nesta quinta-feira (2), a aplicação de 1ª e 2ª doses e da dose de reforço de vacinas contra a Covid-19.

O objetivo da ação do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), é ampliar a cobertura vacinal e oportunizar à população mais opções de pontos de imunização na capital.



“O nosso problema continua sendo o grande número de pessoas que não tomaram a segunda e a dose de reforço. Vamos intensificar ainda mais a vacinação no Estado e aguardar os comunicados dos cientistas, da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde sobre a virulência, transmissibilidade e escape vacinal da variante Ômicron”, afirmou o secretário de estado de saúde, Anoar Samad.

A oferta da vacina nos shoppings foi prorrogada até a segunda quinzena de dezembro pelo governador Wilson Lima. Cerca de 50 mil pessoas já receberam a imunização nos cinco pontos onde a vacinação é realizada pelas equipes da SES-AM.

“A população tem facilidade de acesso aos shoppings da cidade e está buscando a vacinação tanto de primeira dose quanto de segunda e terceira dose. A gente faz o chamamento da população para importância daqueles que não se vacinaram ainda, que procurem se vacinar e também os que ainda não completaram o seu esquema vacinal, seja a segunda dose ou a de reforço, busquem a vacinação nos shoppings”, afirmou a secretária executiva de Assistência da Capital da SES-AM, Adriana Elias.

| Foto: Rodrigo Santos/SES-AM

Balanço

Conforme dados da SES-AM, o ranking de centros comerciais que mais aplicaram doses da vacina é liderado pelo Shopping Sumaúma (14.806), seguido por Manauara Shopping (11.466) e Shopping Grande Circular (9.242). A lista também é formada pelo Shopping Ponta Negra (7.196), Manaus Plaza (6.155) e Amazonas Shopping (888), que recebeu a vacinação apenas no dia 6 de novembro.

A ação tem o apoio da Prefeitura de Manaus, que também abriu postos de vacinação em mais três shoppings. Nesses postos foram aplicadas, até 28 de novembro, 17.021 doses, das quais 9.908 no Shopping Via Norte, 4.150 no Millenium Shopping e 2.963 no Shopping São José.

Postos de vacinação da SES-AM

• Manaus Plaza Shopping

Avenida Djalma Batista, 2.100, bairro Chapada

Quinta a sábado, das 11h às 21h; aos domingos, das 14h às 21h

• Manauara Shopping

Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 1.300, bairro Adrianópolis

Quinta a sábado, das 11h às 21h; aos domingos, das 14h às 21h

• Shopping Ponta Negra

Avenida Coronel Teixeira, 5.705, bairro Ponta Negra

Quinta a sábado, das 11h às 21h; aos domingos, das 14h às 21h

• Sumaúma Park Shopping

Avenida Noel Nutels, 1.762, bairro Cidade Nova

Quinta a sábado, das 11h às 21h; aos domingos, das 14h às 21h

• Shopping Grande Circular

Avenida Autaz Mirim, 6.100, bairro São José Operário

Quinta a sábado, das 11h às 21h; aos domingos, das 14h às 21h

Postos de vacinação da Prefeitura de Manaus

• Millennium Shopping

Avenida Djalma Batista, 1.661, bairro Chapada

Segunda a sexta, das 10h às 18h

• Shopping Manaus Via Norte

Rua José Henrique Bento Rodrigues, 3.760, bairro Monte das Oliveiras

Quinta a domingo, das 11h às 20h

• Shopping São José

Avenida Cosme Ferreira, 7399, bairro São José

Segunda a domingo, das 10h às 18h.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Manacapuru é o primeiro município do Amazonas a cancelar réveillon

Com avanço de vacinação, Manaus marca 21 dias sem morte por Covid-19