Vídeo: Muro de empresa desaba após forte chuva em Manaus

Manaus (AM) - Bastou chover por um curto período de tempo na capital do Amazonas, que prejuízos já foram registrados. Em uma transportadora de carga localizada, na rua São Luís, do bairro Colônia Santo Antônio, na Zona Norte, o muro desabou na tarde desta sexta-feira (3).

Um vídeo flagrado por um motorista que passava pelo local mostra o cenário de destruição deixado após a forte chuva. O local fica ao lado de uma passagem para pedestres, mas no momento do desabamento não havia ninguém.

Mesmo após o muro ter cedido, contêineres ainda estavam próximos à área de desabamento e moradores do local temem riscos de novos desabamento e danos. Alguns veículos foram atingidos com destroços do concreto que desabou com a chuva. Não há informações se a empresa irá restituir os proprietários.

A Defesa Civil de Manaus ainda não foi acionada para atender a ocorrência.

Outro acidente

Um caminhão em alta velocidade subiu no canteiro central e derrubou um poste , na manhã da quinta-feira (2), na avenida Rodrigo Otávio, nas proximidades da rotatória da Suframa, Zona Sul de Manaus.

De acordo com testemunhas, o motorista do caminhão jogou o veículo no canteiro central para evitar atingir um carro que estava parado na pista. Com a pancada, o poste caiu e atingiu a cabine do caminhão.

O motorista conseguiu pular do veículo. Ele estava consciente, mas foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital João Lúcio, na Zona Leste.

Equipes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionadas ao local para orientar os motoristas.

