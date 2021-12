Circuito de atividades infantis incentiva leitura no Careiro da Várzea

O intuito é construir a cultura literária através da contação de histórias | Foto: Divulgação

Careiro da Várzea (AM) - Artistas manauaras realizam o projeto "Era uma vez..." na Comunidade Terra Preta, das 8h às 12h deste domingo (5), no município do Careiro da Várzea, interior do Amazonas.

O intuito é construir a cultura literária através da contação de histórias para crianças de 4 a 15 anos, ação que ficará por conta da atriz e idealizadora, Anmara Ma Gyan, 72 anos, que ressalta a importância do dinamismo na hora de narrar a história e gerar imersão na fantasia despertando o interesse pela leitura.

" O método será de leitura dramatizada com desenhos reproduzidos e ampliados. Conforme a narração for realizada, as crianças serão instigadas a participar com sons, a ajudar na construção coletiva da história com figuras disponibilizadas proporcionando improviso e imaginação " Anmara Ma Gyan, atriz e idealizadora

Além da contação, oficinas serão executadas logo após a atividade literária, proporcionando diversão e entretenimento para cerca de 40 crianças moradoras da comunidade.

Entre as atividades, o evento contará com oficina de pintura, oficina de bolhas gigantes, oficina de balões com Agatha Paes, oficina de recicláveis com Kezia Leão, brincadeiras com Naimeê Cassiano e maquiagem artística com Adrienne Nobre e Stephanie Lauriano.

A direção geral é da atriz Aline Cassiano, e a direção executiva da produtora executiva Mel Angeoles.



Os registros realizados durante o evento ficarão por conta do articulador cultural, Jander Manauara, e o apoio de articulação de Manaus para a comunidade Terra Preta, é de Dom Brawl.



O projeto "Era uma vez..." foi contemplado no Edital Prêmio Encontro das Artes - Lei Aldir Blanc, 2020, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, SEC.

Leia mais:

Manaus realiza 1ª Mostra de Dança Literária da educação infantil

Projeto‘Bora pro Parque’ em Manaus oferece lazer aos amazonense