Editor de política do Em Tempo ganha prêmio de 'Melhor do Jornalismo'

Manaus (AM) - O editor de política do EM TEMPO, Lucas Henrique Almeida, foi premiado na noite desta sexta-feira (3), na categoria Melhor do Jornalismo do Prêmio Amazonense de Propaganda e Marketing (PMKT). O evento ocorreu às 18h no Casarão Cassina, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus.

O jornalista recebeu um troféu na premiação que é considerado o maior evento do segmento na região Norte e envolve agências de publicidade, profissionais de marketing, jornalistas, estudantes da comunicação e empresários do mercado local. "Fome atinge 2,7 milhões de amazonenses durante pandemia" , publicada por Lucas no dia 24 de julho deste ano, retrata as dificuldades relacionadas à alimentação enfrentada pelos manauaras no período de pandemia.

" Sempre me dediquei a esse tipo de pauta que trouxesse informação relevante à sociedade e agradeço a minha editora na época Marcella Fernandes, além do Grupo Em Tempo de Comunicação, pela confiança depositada no meu trabalho. É esse tipo de informação que enriquece o nosso Jornalismo, pois precisamos de pautas que sejam para a gente, da região Norte. Foi muito gratificante ter o meu trabalho reconhecido, e ganhar esse prêmio foi a confirmação de que eu estou no caminho certo " , destacou Lucas.

Mariana Moreira, diretora-executiva da Mercadizar, promotora do prêmio, informou que além de Lucas, mais 128 pessoas foram premiadas em quatro categorias. A escolha do prêmio aconteceu por meio de votação entre 45 jurados e votação popular.

O objetivo do PMKT é o de premiar o talento de comunicadores. O mesmo é considerado o maior evento do segmento na região Norte, envolvendo agências de publicidade, profissionais de marketing, jornalistas, estudantes de comunicação e empresários do mercado local. O prêmio nasceu com o intuito de reconhecer os três pilares do mercado da comunicação: o anunciante, a agência e o veículo.

