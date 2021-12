Vídeo: 'Amarelinho' desgovernado capota em avenida de Manaus

Acidente aconteceu na avenida Margarida | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Na manhã deste domingo (5), um ônibus alternativo, conhecido popularmente como "Amarelinho", capotou na avenida Margarida, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações de testemunhas, o motorista que dirigia o coletivo estava descendo a avenida no sentido contrário ao Museu da Amazônia (MUSA), quando a direção manual do micro-ônibus emperrou e ele e o veículo ficou desgovernado até capotar e cair do outro lado da avenida

Apesar dos danos no veículo, o acidente não fez vítimas e o motorista passa bem.

Veja vídeo

