Após colisão entre lancha e empurrador, homem desaparece em rio no AM

Não há informações sobre a identificação da vítima | Foto: Divulgação

Manicoré (AM) - Um homem está desaparecido desde a manhã do último sábado (4), após a colisão entre uma lancha e um empurrador, que ocorreu no Rio Madeira, nas proximidades da Comunidade Jenipapo, localizada no município de Manicoré, interior do Amazonas.

Não há informações sobre a identificação da vítima e nem se o acidente deixou outros desaparecidos ou ferido.

O comando do 9° Distrito Naval informou que uma equipe de Busca e Salva da Agência Fluvial de Humaitá foi enviada para auxiliar na procura da vítima.

Segundo o órgão, um inquérito administrativo será aberto para apurar as causas do acidente e assim que finalizado será encaminhado para o Tribunal Marítimo.

