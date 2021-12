Sine Manaus oferta 111 vagas de emprego nesta segunda-feira (6)

Posto do shopping Phelippe Daou estará suspenso pelo período de 15 dias | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Sine Manaus, oferta 111 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira (6), de 8h às 17h. O atendimento presencial no posto do shopping Phelippe Daou, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste, estará suspenso pelo período de 15 dias, retornando suas atividades no dia 13 de dezembro.

Todos os serviços do Sine Manaus estarão concentrados nos postos da avenida Constantino Nery, no bairro São Geraldo, zona Centro-Sul, e galeria Espírito Santo, Centro.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho, e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Os interessados devem realizar o agendamento por meio do link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento e comparecer ao posto escolhido no dia e hora marcados, portando currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp (92) 99140-671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta segunda-feira:

Novas vagas

1 vaga – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir experiência com empilhadeira a gás, curso de Operador de Empilhadeira e NR 11 (Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais) atualizado;

Atividades – Manusear a empilhadeira, retirando os paletes com material de produção e transportando-os para o estoque.

Vaga disponível até 6/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Assistente de Departamento Pessoal

Escolaridade – Ensino superior cursando em Administração, Ciências Contábeis ou RH;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Executar atividades de rotina administrativas, tais como: Fechamento de folha, cálculo de rescisão, férias, benefícios, ponto eletrônico, calcular impostos voltados ao DP. Trabalhar com os sistemas ALTERDATA e E-SOCIAL.

Vaga disponível até 6/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Jardineiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Preparar a terra, fazer canteiros, plantar sementes e mudas.

Vaga disponível até 7/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Promotor de Vendas

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir moto e Carteira Nacional de Habilitação AB;

Atividades – Realizar atendimento ao cliente, recolher produtos, posicionar mercadorias nos corredores.

Vaga disponível até 6/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Marceneiro

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Confeccionar e reparar móveis e peças e dar-lhes o acabamento requerido, utilizando equipamento adequado e guiando-se por desenhos e especificações.

Vaga disponível até 6/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Executar serviços de manutenção preventiva e corretiva de rede elétrica, hidráulica, hidro sanitária, de pintura, carpintaria, marcenaria, serralheria, alvenaria e refrigeração.

Vaga disponível até 6/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Depósito – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Primeiro emprego;

Atividades – Controlar o estoque dos produtos ou materiais, localizar os lotes a expedir, emitir notas fiscais, conferir as encomendas e o material a expedir.

Vaga disponível até 6/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]





Vagas em andamento – 104

1 vaga – Estágio de Informática

Escolaridade – Ensino superior cursando, em Engenharia Civil ou Arquitetura;

Experiência – Não é necessário;

Requisitos obrigatórios – possuir domínio em AutoCAD;

Atividades – Ajudar na elaboração de desenhos de Arquitetura e Engenharia Civil, utilizando o software AutoCAD e na definição de formatos, escalas e sistemas de representação e prioridade de desenhos.

Vaga disponível até 6/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Técnico em Informática

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter curso Técnico de Informática; Carteira Nacional de Habilitação Categoria “A” e conhecimento em redes de computadores;

Atividades – Realizar montagem e instalação de computadores, prestar assistência na correção de defeitos ou falhas nas redes ou equipamentos, desenvolvimento e instalação de softwares e de sistemas para computadores, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 6/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail:

[email protected]

1 vaga – Técnico de Abastecimento

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Acompanhar o transbordo do combustível do caminhão para o posto de abastecimento interno, abastecer com combustível os geradores à diesel, embarcação de apoio e máquinas e empilhadeiras de pequeno porte, realizar o controle diário dos abastecimentos realizados, enviar diariamente relatório de abastecimento para validação ao Coordenador.

Vaga disponível até 6/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Estágio em Administração

Escolaridade – Ensino superior cursando Administração, a partir do 3° período;

Experiência – Não é necessário;

Requisitos obrigatórios – Estudar no turno da manhã e não ter outro vínculo de estágio;

Atividades – Auxiliar nas atividades operacionais do departamento, separar documentos para clientes, conferir relatórios, preparar informações para atualização de banco de dados dos clientes.

Vaga disponível até 6/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

8 vagas – Operador de Caixa – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Registrar as mercadorias em um ponto de venda e receber o pagamento do cliente.

Vaga disponível até 9/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

7 vagas – Auxiliar de Estoque – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Recebimento, conferência e armazenamento correta das mercadorias.

Vaga disponível até 9/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

5 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Atendimento ao cliente, executar vendas, emitir relatórios.

Vaga disponível até 6/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Técnico Eletrônico em Geral

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter experiência com refrigeração, possuir Carteira Nacional de Habilitação "AB ou B";

Atividades – Executar e supervisionar a instalação e a manutenção de equipamentos; realizar serviços internos na oficina, manutenção de aparelhos e instalação de purificadores.

Vaga disponível até 03/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

4 vagas – Operador Telemarketing

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir experiência a partir de 2019;

Atividades – Realizar manutenção, captação de novos clientes e vendas de produtos.

Vaga disponível até 6/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Supervisor de Vendas

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Supervisionar atividades de manutenção, captação de novos clientes e equipe de vendas.

Vaga disponível até 6/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas - Auxiliar de Loja – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Auxiliar clientes na loja e atuar na organização dos carrinhos.

Vaga disponível até 6/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Auxiliar de Logística – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD);

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Realizar a carga e descarga de mercadorias.

Vaga disponível até 6/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Repositor de Mercadorias – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Organizar e abastecer prateleiras, verificar a precificação dos produtos.

Vaga disponível até 6/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Operador de Caixa – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD);

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Realizar atendimento ao cliente, passar e empacotar produtos.

Vaga disponível até 6/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Técnico em Segurança Eletrônica

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Candidato precisa ter Carteira Nacional de Habilitação categoria "B";

Atividades – Realizar instalação de equipamentos eletrônicos do sistema CFTV; fazer manutenção preventiva e corretiva; levantamento de material; configurações em câmeras, alarmes e controle de acesso.

Vaga disponível até o dia 7/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Auxiliar Administrativo – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Fazer atendimento ao público, abertura de protocolos, recebimento, conferência e controle de documentos.

Vaga disponível até o dia 7/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

30 vagas – Mecânico Industrial

Escolaridade – Ensino técnico em Mecânica Industrial completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Cursos de Leitura e Interpretação de Processos Mecânicos, Processos de Produção, NR33 e NR 35;

Atividades – Realizar manutenção em componentes, equipamentos e máquinas industriais; planejar atividades de manutenção; avaliar condições de funcionamento e desempenho de componentes.

Vaga disponível até o dia 7/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Artífice

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Obrigatório ter NR35, NR18, NR10 e cursos na área de hidráulica;

Atividades – Executar atividades de conservação predial, através de serviços de manutenção e reparos como pintura, alvenaria, hidráulica, elétrica dentre outros.

Vaga disponível até o dia 7/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

5 vagas – Auxiliar Administrativo – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Operar máquinas copiadoras; distribuir cópias solicitadas; receber requisição para cópias devidamente autorizadas; efetuar controle de estoque de papel e todo material necessário para execução das atividades.

Vaga disponível até o dia 7/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Operador de Máquinas Sacoleira

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Controlar os parâmetros; posicionar o produto a ser talhado, documentar todas as atividades de controle do processo, conferir espessura e largura, anotar as aparas, verificar a resistência do material, encher o balão da máquina, trocar teflon e facas, retirar os materiais da esteira para embalar.

Vaga disponível até o dia 7/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Açougueiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – Limpar e cortar a carne, atendendo aos pedidos dos clientes e separar a carne que for solicitada, cortando da maneira que o cliente preferir.

Vaga disponível até o dia 7/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Peixeiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – Amanhar peixes de acordo com a solicitação do cliente.

Vaga disponível até o dia 7/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Limpar áreas externa e interna da empresa.

Vaga disponível até o dia 7/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Caseiro

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – Zelar pela guarda e patrimônio da residência, identificar a necessidade de manutenção preventiva e corretiva em todo o ambiente.

Vaga disponível até o dia 7/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

4 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Obrigatório ter curso de operador de empilhadeira atualizado e Carteira Nacional de Habilitação Categoria "B";

Atividades – Realizar diariamente a armazenagem de pallets e caixas operando empilhadeira elétrica.

Vaga disponível até o dia 7/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

5 vagas – Carregador de Armazém

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Preparar cargas e descargas de mercadorias, movimentar mercadorias, entregar e coletam encomendas, controlar a qualidade dos serviços prestados;

Requisitos obrigatórios – Desejável ter curso de Atendimento ao Cliente.

Vaga disponível até o dia 13/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

*Com informações da assessoria

