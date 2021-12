Suspeito de matar mulher no Amazonas é preso tentado fugir para o Peru

| Foto: Divulgação

Benjamin Constant (AM) - Na noite de sábado (4), um homem foi preso no Porto de Benjamin Constant, interior do Amazonas, por feminicídio. O suspeito foi capturado quando tentava cruzar a divisa do país em direção ao Peru.

O crime ocorreu na Rua Logo do Aratituba, localizada no bairro Eduardo Braga, em Benjamin Constant. O autor, identificado como Anderson Leitão Pessoa, conhecido como "Popó", de 24 anos, é apontado como o principal suspeito da morte de Marly Pinheiro Batista, que tinha 33 anos. Não há informações sobre as circunstâncias do crime.

Após o ocorrido, policiais militares da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar foram acionados ao local do crime, onde o autor não estava mais. Os militares realizavam buscas nas proximidades do local, quando receberam a informação que a guarnição em patrulhamento ostensivo da região havia visto o suspeito no porto da cidade.

Anderson foi abordado no local ao tentar atravessar a divisa do município e recebeu voz prisão. Ele foi encaminhado para a delegacia de Benjamin Constant, onde deve ficar à disposição da Justiça.

