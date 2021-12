Pistoleiros invadem casa e matam jovem a tiros em Manaus

Corpo foi removido pelo IML | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um jovem de 21 anos, identificado como Lucas Eduardo Rabelo da Silva, foi assassinado a tiros na avenida Ouro esquina com a rua do Comércio, localizada na comunidade Braga Mendes, bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus. O caso ocorreu na tarde deste domingo (5).

Segundo informações preliminares repassadas pela polícia, criminosos armados invadiram a residência onde Lucas estava e o executaram com vários tiros, que atingiram a cabeça, rosto, peito e costas.

O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo dele foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Ainda não foram divulgadas informações acerca da motivação do crime e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais:

Homem é morto com 43 tiros após briga em show do Gusttavo Lima no AM

Jovem é executado após partida de futebol em campo na Compensa

Auxiliar de produção é morto a tiros em bar na Compensa