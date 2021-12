Mãe e filhos morrem afogados após canoa afundar no Amazonas

| Foto: Divulgação

Manacapuru (AM) - O que era para ser mais uma pesca em busca de garantir o alimento da família acabou terminando em tragédia no último domingo (5), em Manacapuru.

Adriana de Castro Cavalcante, de 28 anos, e seus dois filhos Adrielly de Castro Cavalcante, de três anos e Paulo Vitor de Castro Cavalcante, de seis anos, morreram afogados no Rio Manacapuru, na Comunidade Nossa Senhora Auxiliadora em Manacapuru.



Conforme testemunhas, a mulher estava puxando uma malhadeira quando a canoa em que estava com os filhos acabou virando. As crianças caíram na água e apesar da mulher ter tentado salvar os filhos também se afogou.

Moradores da localidade iniciaram as buscas e conseguiram resgatar primeiro o corpo do menino de seis anos. Ele ainda foi levado ao Hospital do município, mas já chegou sem vida.

Instantes depois, Adriana e a filha de três anos também foram encontradas. Os bombeiros militares ainda tentaram manobras de reanimação, mas as duas já estavam sem vida. Os corpos delas foram levados para o necrotério da unidade hospitalar.

O caso será investigado pela Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru.

Leia mais:

Irmãos adolescentes são executados a tiros no Puraquequara

Pistoleiros invadem casa e matam jovem a tiros em Manaus